https://sputniknews.com.tr/20221125/ingilterede-binlerce-hemsire-greve-gitmeye-hazirlaniyor-1063848781.html

İngiltere'de binlerce hemşire greve gitmeye hazırlanıyor

İngiltere'de binlerce hemşire greve gitmeye hazırlanıyor

İngiltere'de, İskoçya hariç tüm ülkede binlerce hemşire gelecek ay iki gün sürecek toplu greve gitmeye hazırlanıyor. 25.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-25T23:31+0300

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dünya

ingiltere

grev

açıklama

sendika

sağlık çalışanı

hemşire

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İngiltere'de hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikası tarafından yapılan açıklamada, İskoçya hariç ülkenin tamamında 15 ve 20 Aralık tarihlerinde iki günlüğüne toplu greve gidilmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.Açıklamada, greve katılacak hemşirelerin acil servis hastalarıyla ilgilenmeye devam edecekleri, ancak rutin sağlık hizmetlerini grev kapsamında sağlayamayacakları bilgisi verildi.İngiliz hükümeti, daha önce RCN sendikasının hemşirelere yüzde 19 zam yapılması yönündeki talebinin karşılanmasının mümkün olmadığını duyurmuştu.Sendikanın grev kararına ilişkin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen RCN Genel Sekreteri Pat Cullen, “Bakanlar maalesef grevi seçtiler. Hemşirelik hizmetleri hafife alındı. Düşük ücret, güvenli olmayan çalışma koşulları, hastalarımıza hak ettikleri hizmeti verememek artık yetti” ifadelerini kullandı.Hemşireleri temsil eden RCN’nin ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunuyor.

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ingiltere, grev, açıklama, sendika, sağlık çalışanı, hemşire