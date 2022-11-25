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https://sputniknews.com.tr/20221125/ingilterede-binlerce-hemsire-greve-gitmeye-hazirlaniyor-1063848781.html
İngiltere'de binlerce hemşire greve gitmeye hazırlanıyor
İngiltere'de binlerce hemşire greve gitmeye hazırlanıyor
İngiltere'de, İskoçya hariç tüm ülkede binlerce hemşire gelecek ay iki gün sürecek toplu greve gitmeye hazırlanıyor. 25.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-25T23:31+0300
2022-11-25T23:31+0300
dünya
ingiltere
grev
açıklama
sendika
sağlık çalışanı
hemşire
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İngiltere'de hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikası tarafından yapılan açıklamada, İskoçya hariç ülkenin tamamında 15 ve 20 Aralık tarihlerinde iki günlüğüne toplu greve gidilmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.Açıklamada, greve katılacak hemşirelerin acil servis hastalarıyla ilgilenmeye devam edecekleri, ancak rutin sağlık hizmetlerini grev kapsamında sağlayamayacakları bilgisi verildi.İngiliz hükümeti, daha önce RCN sendikasının hemşirelere yüzde 19 zam yapılması yönündeki talebinin karşılanmasının mümkün olmadığını duyurmuştu.Sendikanın grev kararına ilişkin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen RCN Genel Sekreteri Pat Cullen, “Bakanlar maalesef grevi seçtiler. Hemşirelik hizmetleri hafife alındı. Düşük ücret, güvenli olmayan çalışma koşulları, hastalarımıza hak ettikleri hizmeti verememek artık yetti” ifadelerini kullandı.Hemşireleri temsil eden RCN’nin ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunuyor.
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ingiltere, grev, açıklama, sendika, sağlık çalışanı, hemşire
ingiltere, grev, açıklama, sendika, sağlık çalışanı, hemşire

İngiltere'de binlerce hemşire greve gitmeye hazırlanıyor

23:31 25.11.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISİngiltere- Ambulans- Hastane
İngiltere- Ambulans- Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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İngiltere'de, İskoçya hariç tüm ülkede binlerce hemşire gelecek ay iki gün sürecek toplu greve gitmeye hazırlanıyor.
İngiltere'de hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikası tarafından yapılan açıklamada, İskoçya hariç ülkenin tamamında 15 ve 20 Aralık tarihlerinde iki günlüğüne toplu greve gidilmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.
Açıklamada, greve katılacak hemşirelerin acil servis hastalarıyla ilgilenmeye devam edecekleri, ancak rutin sağlık hizmetlerini grev kapsamında sağlayamayacakları bilgisi verildi.
İngiliz hükümeti, daha önce RCN sendikasının hemşirelere yüzde 19 zam yapılması yönündeki talebinin karşılanmasının mümkün olmadığını duyurmuştu.
Sendikanın grev kararına ilişkin açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen RCN Genel Sekreteri Pat Cullen, “Bakanlar maalesef grevi seçtiler. Hemşirelik hizmetleri hafife alındı. Düşük ücret, güvenli olmayan çalışma koşulları, hastalarımıza hak ettikleri hizmeti verememek artık yetti” ifadelerini kullandı.
Hemşireleri temsil eden RCN’nin ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunuyor.
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