https://sputniknews.com.tr/20221212/fransada-hukumete-vigipirate-bildirisi-guvenlik-onlemleri-artiriliyor-1064506867.html
Fransa'da hükümete 'Vigipirate' bildirisi: Güvenlik önlemleri artırılıyor
Fransa'da hükümete 'Vigipirate' bildirisi: Güvenlik önlemleri artırılıyor
Fransa'da iç güvenlik birimi, Ukrayna'nın Paris Büyükelçiliğine gönderilen şüpheli koliler üzerine devletin tüm organlarını terör ve güvenlik riskine karşı... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T23:51+0300
2022-12-12T23:51+0300
2022-12-12T23:51+0300
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bildiri
uyarı
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terör saldırısı
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Le Figaro’nun haberine göre, Başbakana bağlı Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreteri (SGDSN) Stephane Bouillon, İspanya’da 6 kuruma patlayıcı içerikli zarflar ile Paris’teki Ukrayna Büyükelçiliğine şüpheli koliler gönderilmesinin ardından, hükümet ile tüm devlet kademelerine terör ve güvenlik riskine karşı yüksek teyakkuzu içeren 'Vigipirate' bildirisini gönderdi.Haberde, Avrupa Birliği’ndeki (AB) farklı Ukrayna Büyükelçiliklerine hayvan gözleri ve kan gibi maddeler içeren şüpheli mektupların gönderildiği hatırlatıldı.Bu tarz koliler alanların ne yapması gerektiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı bildiride, güvenlik güçlerinden her an teyakkuzda olmaları ve kolileri X-ray cihazında geçirmeleri talep edildi.Fransızcada 'Vigipirate' olarak bilinen ve ilk defa 1978'de kabul edilen terörle mücadele eylem planı, 'ihtiyat', 'saldırı riski' ve 'acil saldırı' olarak 3 aşamadan oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/ukrayna-diplomatik-misyonlarimiza-icinde-hayvan-gozleri-olan-21-tehdit-zarfi-gonderildi-1064165315.html
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fransa, hükümet, bildiri, uyarı, terör, terör saldırısı
fransa, hükümet, bildiri, uyarı, terör, terör saldırısı
Fransa'da hükümete 'Vigipirate' bildirisi: Güvenlik önlemleri artırılıyor
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Fransa'da iç güvenlik birimi, Ukrayna'nın Paris Büyükelçiliğine gönderilen şüpheli koliler üzerine devletin tüm organlarını terör ve güvenlik riskine karşı uyardı.
Le Figaro’nun haberine göre, Başbakana bağlı Ulusal Savunma ve Güvenlik Genel Sekreteri (SGDSN) Stephane Bouillon, İspanya’da 6 kuruma patlayıcı içerikli zarflar ile Paris’teki Ukrayna Büyükelçiliğine şüpheli koliler gönderilmesinin ardından, hükümet ile tüm devlet kademelerine terör ve güvenlik riskine karşı yüksek teyakkuzu içeren 'Vigipirate' bildirisini gönderdi.
Haberde, Avrupa Birliği’ndeki (AB) farklı Ukrayna Büyükelçiliklerine hayvan gözleri ve kan gibi maddeler içeren şüpheli mektupların gönderildiği hatırlatıldı.
Bu tarz koliler alanların ne yapması gerektiğine ilişkin bilgilerin yer aldığı bildiride, güvenlik güçlerinden her an teyakkuzda olmaları ve kolileri X-ray cihazında geçirmeleri talep edildi.
Fransızcada 'Vigipirate' olarak bilinen ve ilk defa 1978'de kabul edilen terörle mücadele eylem planı, 'ihtiyat', 'saldırı riski' ve 'acil saldırı' olarak 3 aşamadan oluşuyor.