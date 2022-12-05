https://sputniknews.com.tr/20221205/ukrayna-diplomatik-misyonlarimiza-icinde-hayvan-gozleri-olan-21-tehdit-zarfi-gonderildi-1064165315.html

Ukrayna: Diplomatik misyonlarımıza içinde hayvan gözleri olan 3 tehdit zarfı daha gönderildi

Ukrayna: Diplomatik misyonlarımıza içinde hayvan gözleri olan 3 tehdit zarfı daha gönderildi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ülkenin diplomatik misyonlarına tehdit amaçlı içinde hayvan gözleri olan 3 zarf daha gönderildiğini duyurdu. 05.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-05T13:03+0300

2022-12-05T13:03+0300

2022-12-05T13:07+0300

ukrayna krizi

ukrayna

büyükelçilik

zarf

tehdit

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Ukraynalı diplomatlara bilinmeyen kişiler tarafından 3 yeni tehdit zarfının daha geldiğini duyurdu.Facebook hesabından açıklama yapan Nikolenko, "İspanyol polisi, postaneden Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği, Barselona Başkonsolosluğu ve Malaga Konsolosluğu'na gönderilen ve içinde hayvan gözü olduğuna inanılan 3 zarf ele geçirdi" ifadelerini kullandı.Nikolenko, Ukrayna'nın halihazırda 12 ülkedeki büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına yönelik 21 tehdit vakası olduğunu da sözlerine ekledi.Geçen hafta Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen zarfın açılması sonrasında meydana gelen patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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