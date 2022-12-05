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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221205/ukrayna-diplomatik-misyonlarimiza-icinde-hayvan-gozleri-olan-21-tehdit-zarfi-gonderildi-1064165315.html
Ukrayna: Diplomatik misyonlarımıza içinde hayvan gözleri olan 3 tehdit zarfı daha gönderildi
Ukrayna: Diplomatik misyonlarımıza içinde hayvan gözleri olan 3 tehdit zarfı daha gönderildi
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ülkenin diplomatik misyonlarına tehdit amaçlı içinde hayvan gözleri olan 3 zarf daha gönderildiğini duyurdu. 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T13:03+0300
2022-12-05T13:07+0300
ukrayna krizi
ukrayna
büyükelçilik
zarf
tehdit
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Ukraynalı diplomatlara bilinmeyen kişiler tarafından 3 yeni tehdit zarfının daha geldiğini duyurdu.Facebook hesabından açıklama yapan Nikolenko, "İspanyol polisi, postaneden Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği, Barselona Başkonsolosluğu ve Malaga Konsolosluğu'na gönderilen ve içinde hayvan gözü olduğuna inanılan 3 zarf ele geçirdi" ifadelerini kullandı.Nikolenko, Ukrayna'nın halihazırda 12 ülkedeki büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına yönelik 21 tehdit vakası olduğunu da sözlerine ekledi.Geçen hafta Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen zarfın açılması sonrasında meydana gelen patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221204/ispanya-polisi-ukraynayla-ilgili-kurumlara-bombali-paketlerin-nereden-gonderildigini-belirledi-1064137438.html
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ukrayna, büyükelçilik, zarf, tehdit
ukrayna, büyükelçilik, zarf, tehdit

Ukrayna: Diplomatik misyonlarımıza içinde hayvan gözleri olan 3 tehdit zarfı daha gönderildi

13:03 05.12.2022 (güncellendi: 13:07 05.12.2022)
© Flickr / SerenityRoseUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Flickr / SerenityRose
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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, ülkenin diplomatik misyonlarına tehdit amaçlı içinde hayvan gözleri olan 3 zarf daha gönderildiğini duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Ukraynalı diplomatlara bilinmeyen kişiler tarafından 3 yeni tehdit zarfının daha geldiğini duyurdu.
Facebook hesabından açıklama yapan Nikolenko, "İspanyol polisi, postaneden Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği, Barselona Başkonsolosluğu ve Malaga Konsolosluğu'na gönderilen ve içinde hayvan gözü olduğuna inanılan 3 zarf ele geçirdi" ifadelerini kullandı.
Nikolenko, Ukrayna'nın halihazırda 12 ülkedeki büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına yönelik 21 tehdit vakası olduğunu da sözlerine ekledi.
Geçen hafta Ukrayna'nın Madrid Büyükelçiliği'ne gelen zarfın açılması sonrasında meydana gelen patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2022
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