https://sputniknews.com.tr/20221212/czn-burak-katarda-david-beckham-ile-bulustu-1064480339.html

'CZN Burak' Katar'da David Beckham ile buluştu

'CZN Burak' Katar'da David Beckham ile buluştu

Sosyal medya fenomeni CZN Burak, Dünya Kupası'nı izlemek için gittiği Katar'da "İdolüm" dediği David Beckham ile tanıştı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

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'CZN Burak' olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir, dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ile bir araya geldi.CZN Burak, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi "Katar'ın Futbol Kaleleri"ne ziyarette bulunan Bechkam ile fotoğraf çektirdi.Bechkam'a forma da imzalatan CZN Burak, o anları "Çok teşekkür ederim David Beckham abi" notuyla paylaştı. CZN Burak, Beckham ile buluşmasını, "Hayallerim gerçek oldu ve idolüm David Beckham ile tanıştım" diye açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20221005/david-beckhama-trabzonspor-formasi-hediye-edildi-1061989835.html

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