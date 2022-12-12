https://sputniknews.com.tr/20221212/czn-burak-katarda-david-beckham-ile-bulustu-1064480339.html
'CZN Burak' Katar'da David Beckham ile buluştu
'CZN Burak' Katar'da David Beckham ile buluştu
Sosyal medya fenomeni CZN Burak, Dünya Kupası'nı izlemek için gittiği Katar'da "İdolüm" dediği David Beckham ile tanıştı. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T14:37+0300
2022-12-12T14:37+0300
2022-12-12T14:37+0300
yaşam
türkiye
czn burak
sosyal medya
futbol
david beckham
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064480142_0:220:1000:783_1920x0_80_0_0_e1d8dbe1be08c320142979db9a463da6.jpg
'CZN Burak' olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir, dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ile bir araya geldi.CZN Burak, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi "Katar'ın Futbol Kaleleri"ne ziyarette bulunan Bechkam ile fotoğraf çektirdi.Bechkam'a forma da imzalatan CZN Burak, o anları "Çok teşekkür ederim David Beckham abi" notuyla paylaştı. CZN Burak, Beckham ile buluşmasını, "Hayallerim gerçek oldu ve idolüm David Beckham ile tanıştım" diye açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20221005/david-beckhama-trabzonspor-formasi-hediye-edildi-1061989835.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064480142_0:127:1000:877_1920x0_80_0_0_053baa8c40a1ab2132b26edfd4d912fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, czn burak, sosyal medya, futbol, david beckham
türkiye, czn burak, sosyal medya, futbol, david beckham
'CZN Burak' Katar'da David Beckham ile buluştu
Abone ol
Sosyal medya fenomeni CZN Burak, Dünya Kupası'nı izlemek için gittiği Katar'da "İdolüm" dediği David Beckham ile tanıştı.
'CZN Burak' olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir, dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham ile bir araya geldi.
CZN Burak, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi "Katar'ın Futbol Kaleleri"ne ziyarette bulunan Bechkam ile fotoğraf çektirdi.
Bechkam'a forma da imzalatan CZN Burak, o anları "Çok teşekkür ederim David Beckham abi" notuyla paylaştı. CZN Burak, Beckham ile buluşmasını, "Hayallerim gerçek oldu ve idolüm David Beckham ile tanıştım" diye açıkladı.