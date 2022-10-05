Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221005/david-beckhama-trabzonspor-formasi-hediye-edildi-1061989835.html
David Beckham'a Trabzonspor forması hediye edildi
David Beckham'a Trabzonspor forması hediye edildi
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası davetine katılan David Beckham'a, Trabzonspor forması hediye edildi. Beckham, Trabzonspor hakkında yorum yaptı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T14:52+0300
2022-10-05T14:55+0300
spor
david beckham
katar
2022 dünya kupası
trabzonspor
forma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061988936_0:455:900:961_1920x0_80_0_0_9f44e2af73b9ed907346dcf93f5c0669.jpg
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası resepsiyonunda David Beckham'ın Trabzonspor formasıyla verdiği poz gündem oldu. 21 Kasım'da başlayacak FIFA Dünya Kupası öncesi Katar'da verilen bir davete katılan Beckham'a, Trabzonlu iş adamları tarafından forma hediye edildi. Hediyeyi kabul eden eski futbolcu, Bordo-Mavililer hakkında yorumda bulundu.Ajansspor'un 61 Saat'ten aktardığı habere göre, Trabzonsporlu iş adamlarından çok uluslu bir şirketin başkan yardımcısı Kaner Eyüpoğlu ve Katar Ülkü Müdürü Bora Bayır, Katar'da düzenlenen davete katıldı. Eyüpoğlu ve Bayır, Dünya Kupası'nın yüzü olan David Beckham'a 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.Beckham: Türkiye'nin son şampiyonuFormayı kabul eden süperstar, Eyüpoğlu ve Bayır ile fotoğraf çektirdi. Beckham'ın formayı alırken Trabzonspor hakkında "Evet biliyorum. Türkiye'nin son şampiyonu" yorumu dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20220828/katardan-dunya-kupasi-yaklasirken-david-beckhamli-reklam-kampanyasi-1060479913.html
katar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/05/1061988936_0:371:900:1046_1920x0_80_0_0_af006bd1bbeed2c8ac4475228ec067b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
david beckham, katar, 2022 dünya kupası, trabzonspor, forma
david beckham, katar, 2022 dünya kupası, trabzonspor, forma

David Beckham'a Trabzonspor forması hediye edildi

14:52 05.10.2022 (güncellendi: 14:55 05.10.2022)
© AjanssporDavid Beckham, Trabzonspor forması
David Beckham, Trabzonspor forması - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© Ajansspor
Abone olTelegram
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası davetine katılan David Beckham'a, Trabzonspor forması hediye edildi. Beckham, Trabzonspor hakkında yorum yaptı.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası resepsiyonunda David Beckham'ın Trabzonspor formasıyla verdiği poz gündem oldu. 21 Kasım'da başlayacak FIFA Dünya Kupası öncesi Katar'da verilen bir davete katılan Beckham'a, Trabzonlu iş adamları tarafından forma hediye edildi. Hediyeyi kabul eden eski futbolcu, Bordo-Mavililer hakkında yorumda bulundu.
Ajansspor'un 61 Saat'ten aktardığı habere göre, Trabzonsporlu iş adamlarından çok uluslu bir şirketin başkan yardımcısı Kaner Eyüpoğlu ve Katar Ülkü Müdürü Bora Bayır, Katar'da düzenlenen davete katıldı. Eyüpoğlu ve Bayır, Dünya Kupası'nın yüzü olan David Beckham'a 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.

Beckham: Türkiye'nin son şampiyonu

Formayı kabul eden süperstar, Eyüpoğlu ve Bayır ile fotoğraf çektirdi. Beckham'ın formayı alırken Trabzonspor hakkında "Evet biliyorum. Türkiye'nin son şampiyonu" yorumu dikkat çekti.
Adidas, Dünya Kupası'nın resmi topu Al Rihla - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
SPOR
Katar'dan Dünya Kupası yaklaşırken David Beckham'lı reklam kampanyası
28 Ağustos, 04:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала