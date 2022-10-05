https://sputniknews.com.tr/20221005/david-beckhama-trabzonspor-formasi-hediye-edildi-1061989835.html
David Beckham'a Trabzonspor forması hediye edildi
David Beckham'a Trabzonspor forması hediye edildi
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası davetine katılan David Beckham'a, Trabzonspor forması hediye edildi. Beckham, Trabzonspor hakkında yorum yaptı. 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T14:52+0300
2022-10-05T14:52+0300
2022-10-05T14:55+0300
spor
david beckham
katar
2022 dünya kupası
trabzonspor
forma
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası resepsiyonunda David Beckham'ın Trabzonspor formasıyla verdiği poz gündem oldu. 21 Kasım'da başlayacak FIFA Dünya Kupası öncesi Katar'da verilen bir davete katılan Beckham'a, Trabzonlu iş adamları tarafından forma hediye edildi. Hediyeyi kabul eden eski futbolcu, Bordo-Mavililer hakkında yorumda bulundu.Ajansspor'un 61 Saat'ten aktardığı habere göre, Trabzonsporlu iş adamlarından çok uluslu bir şirketin başkan yardımcısı Kaner Eyüpoğlu ve Katar Ülkü Müdürü Bora Bayır, Katar'da düzenlenen davete katıldı. Eyüpoğlu ve Bayır, Dünya Kupası'nın yüzü olan David Beckham'a 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.Beckham: Türkiye'nin son şampiyonuFormayı kabul eden süperstar, Eyüpoğlu ve Bayır ile fotoğraf çektirdi. Beckham'ın formayı alırken Trabzonspor hakkında "Evet biliyorum. Türkiye'nin son şampiyonu" yorumu dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20220828/katardan-dunya-kupasi-yaklasirken-david-beckhamli-reklam-kampanyasi-1060479913.html
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david beckham, katar, 2022 dünya kupası, trabzonspor, forma
david beckham, katar, 2022 dünya kupası, trabzonspor, forma
David Beckham'a Trabzonspor forması hediye edildi
14:52 05.10.2022 (güncellendi: 14:55 05.10.2022) Abone ol
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası davetine katılan David Beckham'a, Trabzonspor forması hediye edildi. Beckham, Trabzonspor hakkında yorum yaptı.
Katar'da düzenlenen Dünya Kupası resepsiyonunda David Beckham'ın Trabzonspor formasıyla verdiği poz gündem oldu. 21 Kasım'da başlayacak FIFA Dünya Kupası öncesi Katar'da verilen bir davete katılan Beckham'a, Trabzonlu iş adamları tarafından forma hediye edildi. Hediyeyi kabul eden eski futbolcu, Bordo-Mavililer hakkında yorumda bulundu.
Ajansspor
'un 61 Saat'ten aktardığı habere göre, Trabzonsporlu iş adamlarından çok uluslu bir şirketin başkan yardımcısı Kaner Eyüpoğlu ve Katar Ülkü Müdürü Bora Bayır, Katar'da düzenlenen davete katıldı. Eyüpoğlu ve Bayır, Dünya Kupası'nın yüzü olan David Beckham'a 61 numaralı Trabzonspor forması hediye etti.
Beckham: Türkiye'nin son şampiyonu
Formayı kabul eden süperstar, Eyüpoğlu ve Bayır ile fotoğraf çektirdi. Beckham'ın formayı alırken Trabzonspor hakkında "Evet biliyorum. Türkiye'nin son şampiyonu" yorumu dikkat çekti.