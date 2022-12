https://sputniknews.com.tr/20221212/bogaz-girislerinde-petrol-tankeri-krizi-ingiliz-pi-sigortasi-sirketleri-turkiyeye-teyit-vermiyor-1064485234.html

Boğaz girişlerinde petrol tankeri krizi: İngiliz P&I sigortası şirketleri Türkiye’ye teyit vermiyor

Boğaz girişlerinde petrol tankeri krizi: İngiliz P&I sigortası şirketleri Türkiye’ye teyit vermiyor

Son günlerde gündeme gelen İstanbul ve Çanakkale boğazlarının girişlerinde oluşan petrol tankeri yoğunluğu temel olarak Rus petrolüne uygulanan AB ve G7... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T15:39+0300

2022-12-12T15:39+0300

2022-12-12T15:39+0300

görüş

türkiye

istanbul boğazı

rusya

petrol

tanker

petrol tankeri

ab

avrupa birliği

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064484050_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fa208ac53cc877671631fbfebaec4ac2.jpg

Haziran ayında AB ülkelerinin uzlaşmaya vardığı Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatını durdurma kararı ile 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı 5 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi.AB ülkelerinin yanı sıra G7 ülkeleri ve Avustralya'nın da dahil olduğu tavan fiyat uygulaması, 60 dolar üzerindeki Rus petrolünün nakledilmesine ve sigorta kapsamına alınmasına yasak getiriyor.Bu yaptırımların ardından Rusya’nın deniz yoluyla ithal ettiği petrolün büyük bir çoğunluğunun geçtiği Türk boğazlarının girişinde bekleyen gemilerden dolayı yoğunluk oluştu.Yoğunluğun arka planında ise Türkiye’ye gerekli teyidi sunmayan birçoğu İngiltere merkezli sigorta şirketleri bulunuyor. Sputnik, konunun detaylarını araştırdı.Türkiye boğazlardan geçiş için ne talep ediyor?Türkiye, P&I (Koruma ve Tazmin) sigortası sunamayan ham petrol tankerlerinin Türk boğazlarından geçmesine izin vermeme uygulamasını 2002 yılından beri uyguluyor.Ancak AB ve G7 ülkelerince uygulanan yaptırımlar nedeniyle Türk boğazlarından ham petrol yüklü olarak geçen gemilerin P&I sigortalarının geçersiz olması ve bir kaza durumunda sigortanın tazmin edilememesi durumu ortaya çıktı.Bu riski gören Türkiye 1 Aralık’tan itibaren yeni bir önlem aldığını duyurdu. Bunu göre ham petrol yüklü bir geminin Türk boğazlarından geçiş yapması halinde meydana gelebilecek ve felaket boyutuna varabilecek bir kazada sigorta şirketinin tazmin sorumluluğunu karşılamaması riskinin ortaya çıkmaması amaçlanıyor. Bunun için de sigorta şirketlerinden gemilere sağlandığına dair teyit mektubunu vermesi ve gemilerin bunu Türkiye’ye iletmesi gerekiyor.Çünkü herhangi bir olayda zarar gören tarafların ve geminin bulunduğu yerden kaldırılması ile ilgili tazmin sorumluluğu ilk aşamada P&I sigortası kapsamında gerçekleştiriliyor.P&I sigortalarını İngiltere merkezli şirketler yapıyorBoğazların girişinde tanker yoğunluğuna sebep olan sorun ise P&I sigortalarını yapan uluslararası şirketlerin Türkiye’nin talep ettiği teyidi sunmamasından kaynaklanıyor.Şu anda boğazların girişlerinde bekleyen gemilerin birçoğunun sigortasını Uluslararası P&I Grup üyesi İngiltere merkezli şirketler tarafından düzenleniyor.Bunlardan biri olan London P&I Club web sitesinden yaptığı açıklamada global tanker filosunun yüzde 95'ini kapsayan International Group of P&I Club'a atıfta bulunarak Türkiye'nin talep ettiği mektupların şu an temin edilemeyeceğini açıklamıştı.Denizcilik Genel Müdürlüğü: Sigorta firmaları bu teyit mektubunu ülkemize vermekten imtina etmektedirlerUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan Denizcilik Genel Müdürlüğü de 8 Aralık’ta yayınladığı açıklamada söz konusu P&I sigorta şirketlerini işaret ediyor:Gemilerin büyük çoğunluğu AB üyesi Yunanistan bandıralıYine Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından 9 Aralık’ta yayınlanan açıklamada, teyit mektubu sunmadığı için yaklaşık 2 milyon ton ham petrol yüklü olarak Karadeniz’de bekleyen tanker sayısının 18 olduğu ve bunların 13’ünün Avrupa Birliği limanı varışlı olduğu belirtilmişti. Bu gemilerden 15’in de AB üyesi Yunanistan’a ait olduğu vurgulanmıştı.Teyit mektubu sunan Rus gemisi boğazdan geçiyorDiğer yandan da teyit mektubu sunan gemilerin boğazlardan geçişi sorunsuz şekilde devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Türkiye’nin talebini yerine getirerek teyit mektubu sunan biri Rus bandıralı olmak üzere 4 tankerin İstanbul Boğazı’ndan bugün geçişine izin verildi.‘Seyir Planı-1 raporu eşliğinde P&I sigortası teyidi de isteniyor’İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Boğazları, Denizcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Onursal Başkanı Saim Oğuzülgen, bu konuda Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Türk devletinin boğazların güvenliğini sağlamak için her türlü şeyi talep etme hakkı var” diyerek şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20221205/abnin-rus-petrolune-yonelik-ambargosu-ve-tavan-fiyat-uygulamasi-yururluge-girdi-1064167262.html

https://sputniknews.com.tr/20221206/batidan-rus-petrolune-fiyat-siniri-ab-enerji-krizini-derinlestirmek-icin-elinden-geleni-yapiyor-1064264908.html

rusya

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

türkiye, istanbul boğazı, rusya, petrol, tanker, petrol tankeri, ab, avrupa birliği, yaptırım, turan salcı