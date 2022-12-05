https://sputniknews.com.tr/20221205/abnin-rus-petrolune-yonelik-ambargosu-ve-tavan-fiyat-uygulamasi-yururluge-girdi-1064167262.html
AB'nin Rus petrolüne yönelik ambargosu ve tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi
AB'nin Rus petrolüne yönelik ambargosu ve tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi
AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ambargo uygulanmasına ve varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesine ilişkin kararı bugün... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T13:30+0300
2022-12-05T13:30+0300
2022-12-05T13:30+0300
dünya
ab
avrupa birliği
rusya
petrol
tavan seviye
tavan fiyat
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Haziran ayında AB ülkelerinin uzlaşmaya vardığı Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatını durdurma kararı ile 2 Aralık'ta mutabık kalınan 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, bugün itibarıyla yürürlükte. AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya alacak.AB ülkelerinin yanı sıra G7 ülkeleri ve Avustralya'nın da dahil olduğu tavan fiyat uygulaması, 60 dolar üzerindeki Rus petrolünün nakledilmesine ve sigorta kapsamına alınmasına yasak getiriyor.AB'nin yaptırımlardan muaf tutulan Bulgaristan 2024 sonuna, Hırvatistan ise 2023 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerini deniz yoluyla almaya devam edecek.AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ithal ettiği petrol, toplam Rus petrolü ithalatının üçte ikisine tekabül ediyor.Dünyanın ikinci büyük ham petrol ihracatçısı Rusya, piyasa fiyatından yeni alıcılar bulabileceğini düşünerek tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülkelere AB'nin belirlediği koşullarda petrol satmayı planlamıyor. Uzmanlar, bu gelişmeler ışığında petrolün yeniden 100 dolar üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor.Rusya Federal Gümrük Servisi'nin verilerine göre 2021 yılında 36 ülkeye 229.9 milyon ton petrol ihraç eden Rusya, bunun 70 milyon tonunu Çin'e, 108.1 milyon tonunu AB ülkelerine sevk etti. Deniz yoluyla ihraç edilen petrol miktarı 118.5 milyon ton olarak gerçekleşti.
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ab, avrupa birliği, rusya, petrol, tavan seviye, tavan fiyat
ab, avrupa birliği, rusya, petrol, tavan seviye, tavan fiyat
AB'nin Rus petrolüne yönelik ambargosu ve tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi
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AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole ambargo uygulanmasına ve varil başına 60 dolarlık tavan fiyat getirilmesine ilişkin kararı bugün yürürlüğe girdi.
Haziran ayında AB ülkelerinin uzlaşmaya vardığı Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol ithalatını durdurma kararı ile 2 Aralık'ta mutabık kalınan 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararı, bugün itibarıyla yürürlükte. AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ürünleri alımını 5 Şubat 2023'ten itibaren askıya alacak.
AB ülkelerinin yanı sıra G7 ülkeleri ve Avustralya'nın da dahil olduğu tavan fiyat uygulaması, 60 dolar üzerindeki Rus petrolünün nakledilmesine ve sigorta kapsamına alınmasına yasak getiriyor.
AB'nin yaptırımlardan muaf tutulan Bulgaristan 2024 sonuna, Hırvatistan ise 2023 sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerini deniz yoluyla almaya devam edecek.
AB'nin Rusya'dan deniz yoluyla ithal ettiği petrol, toplam Rus petrolü ithalatının üçte ikisine tekabül ediyor.
Dünyanın ikinci büyük ham petrol ihracatçısı Rusya, piyasa fiyatından yeni alıcılar bulabileceğini düşünerek tavan fiyat uygulamasına dahil olan ülkelere AB'nin belirlediği koşullarda petrol satmayı planlamıyor. Uzmanlar, bu gelişmeler ışığında petrolün yeniden 100 dolar üzerine çıkabileceğini tahmin ediyor.
Rusya Federal Gümrük Servisi'nin verilerine göre 2021 yılında 36 ülkeye 229.9 milyon ton petrol ihraç eden Rusya, bunun 70 milyon tonunu Çin'e, 108.1 milyon tonunu AB ülkelerine sevk etti. Deniz yoluyla ihraç edilen petrol miktarı 118.5 milyon ton olarak gerçekleşti.