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https://sputniknews.com.tr/20221212/azerbaycan-ermenistanla-baris-anlasmasi-muzakerelerine-onumuzdeki-haftalarda-devam-edecegiz-1064497386.html
Azerbaycan: Ermenistan'la barış anlaşması müzakerelerine önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz
Azerbaycan: Ermenistan'la barış anlaşması müzakerelerine önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, önümüzdeki haftalarda Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la barış anlaşması müzakerelerinin yeni turu için bir araya... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T19:41+0300
2022-12-12T19:42+0300
dünya
ceyhun bayramov
azerbaycan
ermenistan
ararat mirzoyan
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Doğu Ortaklığı Programı'nın Brüksel'de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Azerbaycan, iki devletin sınırları içinde birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanımasına ve saygı göstermesine dayanan barış tesis edilmesi için Ermenistan'a teklif sundu. Barış anlaşması metni üzerinde ikili müzakereler başladı. 7 Kasım'da Washington'da Ermenistan Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmenin ardından Azerbaycan, Ermenistan'a gözden geçirdiği teklifleri sundu. Müzakerelerin bir sonraki turunun önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunun bu yıl Azeri-Ermeni ilişkilerinin normalleşme sürecine ivme kazandırdığını belirten Bayramov, özellikle Brüksel'de yapılan üçlü görüşmelerin verimli olduğunu, Azerbaycan'ın bu formu desteklemeye devam ettiğini ve bu doğrultuda ortak eylemlere hazır olduğunu anlattı.Bayramov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın iki eşit devlet olarak barış anlaşması imzalamasının ortak çıkar ve kaygı teşkil eden tüm sorunların çözümü için bir temel oluşturacağını vurguladı. Ermenistan, barış anlaşmasıyla ilgili kendi taslağını 7 Kasım’da Azerbaycan’a iletmişti. Azerbaycan, 6 Aralık’ta Ermenistan’a kendi teklifini sunmuştu. İki ülke aynı gün, barış anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin üçüncü turunu başlatmıştı.Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, bu yılın sonuna kadar barış anlaşmasını imzalamayı planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221212/putin-ve-pasinyan-ermenistan-azerbaycan-sinirindaki-guvenligi-gorustu-1064496504.html
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ceyhun bayramov, azerbaycan, ermenistan, ararat mirzoyan
ceyhun bayramov, azerbaycan, ermenistan, ararat mirzoyan

Azerbaycan: Ermenistan'la barış anlaşması müzakerelerine önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz

19:41 12.12.2022 (güncellendi: 19:42 12.12.2022)
© AAAzerbaycan-Ermenistan
Azerbaycan-Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© AA
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, önümüzdeki haftalarda Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'la barış anlaşması müzakerelerinin yeni turu için bir araya geleceklerini ifade etti.
Doğu Ortaklığı Programı'nın Brüksel'de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, "Azerbaycan, iki devletin sınırları içinde birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanımasına ve saygı göstermesine dayanan barış tesis edilmesi için Ermenistan'a teklif sundu. Barış anlaşması metni üzerinde ikili müzakereler başladı. 7 Kasım'da Washington'da Ermenistan Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmenin ardından Azerbaycan, Ermenistan'a gözden geçirdiği teklifleri sundu. Müzakerelerin bir sonraki turunun önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğunun bu yıl Azeri-Ermeni ilişkilerinin normalleşme sürecine ivme kazandırdığını belirten Bayramov, özellikle Brüksel'de yapılan üçlü görüşmelerin verimli olduğunu, Azerbaycan'ın bu formu desteklemeye devam ettiğini ve bu doğrultuda ortak eylemlere hazır olduğunu anlattı.

Bayramov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın iki eşit devlet olarak barış anlaşması imzalamasının ortak çıkar ve kaygı teşkil eden tüm sorunların çözümü için bir temel oluşturacağını vurguladı.

Ermenistan, barış anlaşmasıyla ilgili kendi taslağını 7 Kasım’da Azerbaycan’a iletmişti. Azerbaycan, 6 Aralık’ta Ermenistan’a kendi teklifini sunmuştu. İki ülke aynı gün, barış anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin üçüncü turunu başlatmıştı.
Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, bu yılın sonuna kadar barış anlaşmasını imzalamayı planlıyor.
Vladimir Putin, Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
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Putin ve Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki güvenliği görüştü
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