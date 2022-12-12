https://sputniknews.com.tr/20221212/putin-ve-pasinyan-ermenistan-azerbaycan-sinirindaki-guvenligi-gorustu-1064496504.html

Putin ve Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki güvenliği görüştü

Putin ve Paşinyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki güvenliği görüştü

Rusya lideri Putin’in Azerbaycan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştüğü, tarafların Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T19:14+0300

2022-12-12T19:14+0300

2022-12-12T19:14+0300

dünya

vladimir putin

nikol paşinyan

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü, taraflar Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra Güney Kafkasya’daki ulaşım, lojistik, ticaret ve ekonomik bağların yeniden kurulmasına yönelik projeleri ele aldı.Açıklamada, “Vladimir Putin ile Nikol Paşinyan’ın Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısı kapsamında 9 Aralık'ta Bişkek'te yaptıkları görüşmenin gelişmesi adına Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasındaki temel anlaşmaların uygulanmasına ilişkin görüşmeye devam edildi. Özellikle Ermenistan-Azerbaycan sınırında güvenliğin sağlanmasına, ayrıca Güney Kafkasya'da ulaşım, lojistik, ticaret ve ekonomik bağların yeniden kurulmasına yönelik projelere özellikle ağırlık verildi” ifadelerine yer verildi.Ermenistan hükümetinin basın dairesinin bildirdiği üzere taraflar, Laçin Koridoru’ndaki durumun çözüme kavuşturulmasına ve Moskova'nın barışı koruma misyonunun bu yöndeki adımlarına değindi.Kremlin’in bildirdiği üzere Putin daha önce Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmanın uygulanması kapsamında Güney Kafkasya’da ekonomik ve lojistik bağların yeniden kurulması ele alındı.

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vladimir putin, nikol paşinyan