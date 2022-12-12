Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221212/anket-abdlilerin-yuzde-70i-bidenin-yeniden-aday-olmasini-istemiyor-1064464094.html
Anket: ABD'lilerin yüzde 70'i Biden'ın yeniden aday olmasını istemiyor
Anket: ABD'lilerin yüzde 70'i Biden'ın yeniden aday olmasını istemiyor
ABD genelinde yapılan ankete katılanların yüzde 70'i ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerinde ikinci kez aday olmasını istemediğini belirtti. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T05:12+0300
2022-12-12T05:12+0300
dünya
abd
joe biden
donald trump
aday
seçim
2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055330579_0:0:2825:1589_1920x0_80_0_0_cf3b2b45e1f25cb3ef97c53a83b30b67.jpg
CNCBC televizyonu ile All-America Economic Research şirketi, ABD genelinde 2024 seçimlerine ilişkin anket yaptı.Ankete göre, ABD halkının yüzde 70'i Biden'ın 2024'te yeniden aday olmasını istemedi.Demokrat Parti seçmeninin yüzde 57'si Demokrat lider Biden'ın ikinci dönem aday olmaması gerektiğini ifade ederken, bu oran Cumhuriyetçiler arasında yüzde 86, kendini bağımsız olarak nitelendiren seçmenler arasında ise yüzde 66 oldu.Biden'ın başkan olarak görevini iyi yaptığını düşünenlerin oranı ekim ayında yüzde 46 iken kasım ayında yüzde 41'e düştü, Biden'ın politikalarını onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 50'den yüzde 54'e çıktı.Biden'ın ekonomi politikalarını onayladığını ifade edenlerin oranının yüzde 38'de kaldığı ankette, katılımcıların sadece yüzde 14'ü ekonominin çok iyi olduğunu ifade etti.Sağlık durumu ve yaşı gerekçe gösterildi Katılımcıların büyük çoğunluğunun yaşını ve sağlık durumunu gerekçe göstererek Biden'ın aday olmasını istemediği görülen ankette, katılımcıların yüzde 61'inin geçen ay 2024 için adaylığını ilan eden eski Başkan Donald Trump'ın da bir dönem daha başkanlık yapmasını istemediği ortaya çıktı.Ankette, Cumhuriyetçilerin yüzde 37'si, bağımsızların yüzde 61'i, Demokratların da yüzde 88'i dahil katılımcıların yüzde 61'i Trump'ın ikinci dönem için aday olmasını istemediğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221201/kafa-karisikliklari-gaflari-ve-unutkanliklari-bitmeyen-bidenin-en-sasirtici-anlari-1064068539.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055330579_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11d2ecfc4f66ceae59c417ec0b8a7e71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, donald trump, aday, seçim, 2024
abd, joe biden, donald trump, aday, seçim, 2024

Anket: ABD'lilerin yüzde 70'i Biden'ın yeniden aday olmasını istemiyor

05:12 12.12.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEABD Başkanı Biden
ABD Başkanı Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Abone olTelegram
ABD genelinde yapılan ankete katılanların yüzde 70'i ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerinde ikinci kez aday olmasını istemediğini belirtti.
CNCBC televizyonu ile All-America Economic Research şirketi, ABD genelinde 2024 seçimlerine ilişkin anket yaptı.
Ankete göre, ABD halkının yüzde 70'i Biden'ın 2024'te yeniden aday olmasını istemedi.
Demokrat Parti seçmeninin yüzde 57'si Demokrat lider Biden'ın ikinci dönem aday olmaması gerektiğini ifade ederken, bu oran Cumhuriyetçiler arasında yüzde 86, kendini bağımsız olarak nitelendiren seçmenler arasında ise yüzde 66 oldu.
Biden'ın başkan olarak görevini iyi yaptığını düşünenlerin oranı ekim ayında yüzde 46 iken kasım ayında yüzde 41'e düştü, Biden'ın politikalarını onaylamadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 50'den yüzde 54'e çıktı.
Biden'ın ekonomi politikalarını onayladığını ifade edenlerin oranının yüzde 38'de kaldığı ankette, katılımcıların sadece yüzde 14'ü ekonominin çok iyi olduğunu ifade etti.

Sağlık durumu ve yaşı gerekçe gösterildi

Katılımcıların büyük çoğunluğunun yaşını ve sağlık durumunu gerekçe göstererek Biden'ın aday olmasını istemediği görülen ankette, katılımcıların yüzde 61'inin geçen ay 2024 için adaylığını ilan eden eski Başkan Donald Trump'ın da bir dönem daha başkanlık yapmasını istemediği ortaya çıktı.
Ankette, Cumhuriyetçilerin yüzde 37'si, bağımsızların yüzde 61'i, Demokratların da yüzde 88'i dahil katılımcıların yüzde 61'i Trump'ın ikinci dönem için aday olmasını istemediğini belirtti.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
GÖRÜŞ
Kafa karışıklıkları, gafları ve unutkanlıkları bitmeyen Biden’ın en şaşırtıcı anları
1 Aralık, 21:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала