https://sputniknews.com.tr/20221212/ankara-valiliginden-yarin-icin-yagis-uyarisi-1064488170.html
Ankara Valiliği'nden yarın için sağanak yağış uyarısı
Ankara Valiliği'nden yarın için sağanak yağış uyarısı
Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T16:35+0300
2022-12-12T16:35+0300
2022-12-12T16:35+0300
yaşam
ankara
ankara valiliği
sel
sağanak
meteoroloji
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Ankara Valiliği yarın beklenen sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.Valilik Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221212/sel-sonrasi-3-gun-cesme-suyu-icmeyin-uyarisi-1064487977.html
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ankara, ankara valiliği, sel, sağanak, meteoroloji
ankara, ankara valiliği, sel, sağanak, meteoroloji
Ankara Valiliği'nden yarın için sağanak yağış uyarısı
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Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.
Ankara Valiliği yarın beklenen sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.
Valilik Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.