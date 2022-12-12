https://sputniknews.com.tr/20221212/ankara-valiliginden-yarin-icin-yagis-uyarisi-1064488170.html

Ankara Valiliği'nden yarın için sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği'nden yarın için sağanak yağış uyarısı

Ankara Valiliği, yarın kentte beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu. 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T16:35+0300

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yaşam

ankara

ankara valiliği

sel

sağanak

meteoroloji

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Ankara Valiliği yarın beklenen sağanak yağış konusunda uyarıda bulundu.Valilik Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın Ankara'nın kuzey ve batısında kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221212/sel-sonrasi-3-gun-cesme-suyu-icmeyin-uyarisi-1064487977.html

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ankara, ankara valiliği, sel, sağanak, meteoroloji