https://sputniknews.com.tr/20221212/adele-simon-koneckiden-bosanirken-gunde-bes-kez-terapi-aldim-1064488522.html

Adele: Simon Konecki'den boşanırken günde beş kez terapi aldım

Adele: Simon Konecki'den boşanırken günde beş kez terapi aldım

Ünlü şarkıcı Adele, canlı performans yapmaktan korktuğu için Las Vegas gösterileri esnasında terapi almaya başladığını, eski eşi Simon Konecki ile boşanma... 12.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-12T16:36+0300

2022-12-12T16:36+0300

2022-12-12T16:36+0300

yaşam

adele

boşanma

konser

simon konecki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0c/1064488367_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_844e5d2942501baa07b78bd42a6f8fa4.jpg

2018'de evlendiği eski eşi Simon Konecki ile geçen yıl yollarını ayıran Adele, boşanma sürecinde yaşadıklarını anlattı.34 yaşındaki ünlü şarkıcı, boşanma aşamasındayken günde beş kez terapi gördüğünü belirtti. Son dönemde Las Vegas'taki konser serisine devam eden Adele, açıklamayı turne esnasında yaptı.Konserden bir kesiti sosyal medya hesabından yayınlayan Adele, "Tekrar terapi almaya başladım çünkü birkaç yıl terapi görmemiştim. Başlamam gerekiyordu" dedi. Adele, "Önceden, açıkçası boşanırken günde beş terapi seansı alıyordum" diye konuştu.Söyleyeceği şeylerden kendini sorumlu tutmak için terapiye geri dönmeye karar verdiğini belirten Adele, "Şimdi bunu yapıyorum çünkü size her şeyi verebileceğimden emin olmak için her hafta sıhhatli olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Şarkıcı, ayrıca büyük etkinliklerde performans sergilemenin onu korkuttuğunu ve terapistiyle sürekli bunun hakkında konuştuğunu da sözlerine ekledi.'Büyük turne sanatçısı değilim'Müzik yapmayı sevdiğini, ancak canlı performansta kendisini korkutan şeylerin olduğunu ve dehşete kapıldığını dile getiren Adele, "İşte bu yüzden büyük bir turne sanatçısı değilim. En son bunu yapabildiğimi kanıtlamak için yaptım ama bu büyüklükte bir odada bulunma deneyimi, bana hayatımın geri kalanında canlı performans sanatçısı olabileceğimi düşündürüyor" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221101/rekorlara-doymayan-taylor-swift-billboard-hot-100-listesinin-ilk-10unu-kapatan-ilk-sarkici-oldu-1062937509.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adele, boşanma, konser, simon konecki