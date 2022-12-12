https://sputniknews.com.tr/20221212/adele-simon-koneckiden-bosanirken-gunde-bes-kez-terapi-aldim-1064488522.html
Adele: Simon Konecki'den boşanırken günde beş kez terapi aldım
Adele: Simon Konecki'den boşanırken günde beş kez terapi aldım
Ünlü şarkıcı Adele, canlı performans yapmaktan korktuğu için Las Vegas gösterileri esnasında terapi almaya başladığını, eski eşi Simon Konecki ile boşanma... 12.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-12T16:36+0300
2022-12-12T16:36+0300
2022-12-12T16:36+0300
yaşam
adele
boşanma
konser
simon konecki
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2018'de evlendiği eski eşi Simon Konecki ile geçen yıl yollarını ayıran Adele, boşanma sürecinde yaşadıklarını anlattı.34 yaşındaki ünlü şarkıcı, boşanma aşamasındayken günde beş kez terapi gördüğünü belirtti. Son dönemde Las Vegas'taki konser serisine devam eden Adele, açıklamayı turne esnasında yaptı.Konserden bir kesiti sosyal medya hesabından yayınlayan Adele, "Tekrar terapi almaya başladım çünkü birkaç yıl terapi görmemiştim. Başlamam gerekiyordu" dedi. Adele, "Önceden, açıkçası boşanırken günde beş terapi seansı alıyordum" diye konuştu.Söyleyeceği şeylerden kendini sorumlu tutmak için terapiye geri dönmeye karar verdiğini belirten Adele, "Şimdi bunu yapıyorum çünkü size her şeyi verebileceğimden emin olmak için her hafta sıhhatli olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.Şarkıcı, ayrıca büyük etkinliklerde performans sergilemenin onu korkuttuğunu ve terapistiyle sürekli bunun hakkında konuştuğunu da sözlerine ekledi.'Büyük turne sanatçısı değilim'Müzik yapmayı sevdiğini, ancak canlı performansta kendisini korkutan şeylerin olduğunu ve dehşete kapıldığını dile getiren Adele, "İşte bu yüzden büyük bir turne sanatçısı değilim. En son bunu yapabildiğimi kanıtlamak için yaptım ama bu büyüklükte bir odada bulunma deneyimi, bana hayatımın geri kalanında canlı performans sanatçısı olabileceğimi düşündürüyor" yorumunu yaptı.
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adele, boşanma, konser, simon konecki
adele, boşanma, konser, simon konecki
Adele: Simon Konecki'den boşanırken günde beş kez terapi aldım
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Ünlü şarkıcı Adele, canlı performans yapmaktan korktuğu için Las Vegas gösterileri esnasında terapi almaya başladığını, eski eşi Simon Konecki ile boşanma aşamasındayken de günde beş kez terapi gördüğünü söyledi.
2018'de evlendiği eski eşi Simon Konecki ile geçen yıl yollarını ayıran Adele, boşanma sürecinde yaşadıklarını anlattı.
34 yaşındaki ünlü şarkıcı, boşanma aşamasındayken günde beş kez terapi gördüğünü belirtti. Son dönemde Las Vegas'taki konser serisine devam eden Adele, açıklamayı turne esnasında yaptı.
Konserden bir kesiti sosyal medya hesabından yayınlayan Adele, "Tekrar terapi almaya başladım çünkü birkaç yıl terapi görmemiştim. Başlamam gerekiyordu" dedi. Adele, "Önceden, açıkçası boşanırken günde beş terapi seansı alıyordum" diye konuştu.
Söyleyeceği şeylerden kendini sorumlu tutmak için terapiye geri dönmeye karar verdiğini belirten Adele, "Şimdi bunu yapıyorum çünkü size her şeyi verebileceğimden emin olmak için her hafta sıhhatli olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Şarkıcı, ayrıca büyük etkinliklerde performans sergilemenin onu korkuttuğunu ve terapistiyle sürekli bunun hakkında konuştuğunu da sözlerine ekledi.
'Büyük turne sanatçısı değilim'
Müzik yapmayı sevdiğini, ancak canlı performansta kendisini korkutan şeylerin olduğunu ve dehşete kapıldığını dile getiren Adele, "İşte bu yüzden büyük bir turne sanatçısı değilim. En son bunu yapabildiğimi kanıtlamak için yaptım ama bu büyüklükte bir odada bulunma deneyimi, bana hayatımın geri kalanında canlı performans sanatçısı olabileceğimi düşündürüyor" yorumunu yaptı.