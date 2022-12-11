https://sputniknews.com.tr/20221211/turkiye-istanbul-bogazinda-bekletilen-tek-rus-tankerinin-gecisine-izin-verecek-1064458634.html

Türkiye, İstanbul Boğazı’nda bekletilen tek Rus tankerinin geçişine izin verecek

Türkiye, İstanbul Boğazı’nda bekletilen tek Rus tankerinin geçişine izin verecek

Denizcilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğaz’ında beklemede olan Rus bandıralı tek tankerin yarın geçmesine izin verileceğini bildirdi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T23:19+0300

2022-12-11T23:19+0300

2022-12-11T23:19+0300

türkiye

gemi

deniz

rusya

petrol

petrol tankeri

geçiş

sigorta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051786413_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_89c19ee6fcd65abf8c9317cbdbbdee40.jpg

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Sputnik’e ulaşan açıklamasında, 1 Aralık'tan bu yana Marmara Denizi'nde bekleyen 24 tankerden 8’inin Boğazlardan geçtiği, diğer tankerlerin sigorta mektubu sunmadıkları belirtildi.Açıklamaya göre yarın Türkiye’nin talebini yerine getiren, biri Rus bandıralı olmak üzere 4 tankerin İstanbul Boğazı’ndan geçişine izin verilecek.Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Karasularımızda bekleyen petrol yüklü tek Rus tankerinin İstanbul Boğazı'ndan güneye geçişi pazartesi günü yapılacak, sigorta mektubu temin edildi” açıklamasında bulundu.Geriye kalan 12 tankerin açıklarda beklemeye devam edeceğine dikkat çeken müdürlük, bunların arasından 9 geminin AB ülkelerine gittiğini, aynı zamanda bir tankerin de mektup teslim edememesi nedeniyle Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne girmek için sırada beklediği, bekleyenlerin arasında Türk bandıralı hiçbir gemi bulunmadığı vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20221209/denizcilik-genel-mudurlugu-teyit-mektubu-sunmayan-tankerler-turk-denizlerinden-cikarilacak-1064396863.html

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gemi, deniz, rusya, petrol, petrol tankeri, geçiş, sigorta