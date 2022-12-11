https://sputniknews.com.tr/20221211/turkiye-istanbul-bogazinda-bekletilen-tek-rus-tankerinin-gecisine-izin-verecek-1064458634.html
Türkiye, İstanbul Boğazı’nda bekletilen tek Rus tankerinin geçişine izin verecek
Türkiye, İstanbul Boğazı’nda bekletilen tek Rus tankerinin geçişine izin verecek
Denizcilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğaz’ında beklemede olan Rus bandıralı tek tankerin yarın geçmesine izin verileceğini bildirdi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T23:19+0300
2022-12-11T23:19+0300
2022-12-11T23:19+0300
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deniz
rusya
petrol
petrol tankeri
geçiş
sigorta
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Sputnik’e ulaşan açıklamasında, 1 Aralık'tan bu yana Marmara Denizi'nde bekleyen 24 tankerden 8’inin Boğazlardan geçtiği, diğer tankerlerin sigorta mektubu sunmadıkları belirtildi.Açıklamaya göre yarın Türkiye’nin talebini yerine getiren, biri Rus bandıralı olmak üzere 4 tankerin İstanbul Boğazı’ndan geçişine izin verilecek.Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Karasularımızda bekleyen petrol yüklü tek Rus tankerinin İstanbul Boğazı'ndan güneye geçişi pazartesi günü yapılacak, sigorta mektubu temin edildi” açıklamasında bulundu.Geriye kalan 12 tankerin açıklarda beklemeye devam edeceğine dikkat çeken müdürlük, bunların arasından 9 geminin AB ülkelerine gittiğini, aynı zamanda bir tankerin de mektup teslim edememesi nedeniyle Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne girmek için sırada beklediği, bekleyenlerin arasında Türk bandıralı hiçbir gemi bulunmadığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20221209/denizcilik-genel-mudurlugu-teyit-mektubu-sunmayan-tankerler-turk-denizlerinden-cikarilacak-1064396863.html
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gemi, deniz, rusya, petrol, petrol tankeri, geçiş, sigorta
gemi, deniz, rusya, petrol, petrol tankeri, geçiş, sigorta
Türkiye, İstanbul Boğazı’nda bekletilen tek Rus tankerinin geçişine izin verecek
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Denizcilik Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğaz’ında beklemede olan Rus bandıralı tek tankerin yarın geçmesine izin verileceğini bildirdi.
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Sputnik’e ulaşan açıklamasında, 1 Aralık'tan bu yana Marmara Denizi'nde bekleyen 24 tankerden 8’inin Boğazlardan geçtiği, diğer tankerlerin sigorta mektubu sunmadıkları belirtildi.
Açıklamaya göre yarın Türkiye’nin talebini yerine getiren, biri Rus bandıralı olmak üzere 4 tankerin İstanbul Boğazı’ndan geçişine izin verilecek.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Karasularımızda bekleyen petrol yüklü tek Rus tankerinin İstanbul Boğazı'ndan güneye geçişi pazartesi günü yapılacak, sigorta mektubu temin edildi” açıklamasında bulundu.
Geriye kalan 12 tankerin açıklarda beklemeye devam edeceğine dikkat çeken müdürlük, bunların arasından 9 geminin AB ülkelerine gittiğini, aynı zamanda bir tankerin de mektup teslim edememesi nedeniyle Marmara Denizi'nden Ege Denizi'ne girmek için sırada beklediği, bekleyenlerin arasında Türk bandıralı hiçbir gemi bulunmadığı vurgulandı.