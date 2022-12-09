https://sputniknews.com.tr/20221209/denizcilik-genel-mudurlugu-teyit-mektubu-sunmayan-tankerler-turk-denizlerinden-cikarilacak-1064396863.html

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Teyit mektubu sunmayan tankerler Türk denizlerinden çıkarılacak

Denizcilik Genel Müdürlüğü: Teyit mektubu sunmayan tankerler Türk denizlerinden çıkarılacak

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Türk Boğazlarında bekleyen gemilerle ilgili yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Buna göre Karadeniz ve Ege'de... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T22:21+0300

2022-12-09T22:21+0300

2022-12-09T22:21+0300

türkiye

denizcilik genel müdürlüğü

gemi

petrol

ulaştırma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/09/1064396249_163:0:1838:942_1920x0_80_0_0_85accd30bb1192adf177422679ed7ab7.jpg

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden son dönemde Türk Boğazlarında bekleyen ham petrol yüklü gemilerle ilgili son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.Yapılan açıklamadan güney yönlü (Karadeniz’den) ham petrol yüklü olarak geçiş yapan tanker sayısının Ekim ayında 44, Kasım ayında ise 43 olduğu belirtildi. 1 Aralık 2022 tarihinden sonra ise ham petrol yüklü olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından talep edilen teyit mektubunu sunarak geçiş gerçekleştiren tanker sayısının 3 olduğu kaydedildi.Bloomberg HT'nin haberine göre teyit mektubu sunmadığı yaklaşık 2 milyon ton ham petrol yüklü olarak Karadeniz’de bekleyen tanker sayısının 18 (13’ü Avrupa Birliği varışlı) olduğu belirtilen açıklamada Ege Denizi’nde bekleyen tanker sayısının ise 1 olduğu kaydedildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü Karadeniz’de bekleyen ham petrol yüklü tankerlerin 15’nin AB üyesi Yunanistan, 2’sinin Hong Kong birinin de Türk sahipli olduğunu belirterek bu gemilerin P&I sigortalarının Uluslararası Pal Grup üyesi İngiltere merkezli şirketler tarafından düzenlendiği dile getirildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Türkiye ABD'ye Türk boğazlarındaki emniyetin önemini anımsattıÖte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Önal, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo ile görüşmesinde Türk boğazlarının önemini ve buradan geçmek isteyen petrol tankerlerinin sigorta şirketlerinden teyit mektupları sunması gerektiği hususunu yineledi.AA'nın Türk diplomatik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Adeyemo ile 7 Aralık Çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Büyükelçi Önal, görüşmede koruma ve tazmin (P&I) şirketlerinin, tavan fiyatının üzerinde Rus petrolü taşıyan tankerlerin P&I sigortasının geçersiz olacağını duyurmaları üzerine, Türk boğazlarından geçmeyi planlayan petrol tankerleri için Türk makamlarına bahse konu sigorta şirketlerinden teyit mektuplarının sunulması ihtiyacına dikkati çekti.Türk tarafı, İstanbul Boğazı'ndaki seyir, can, mal ve çevre emniyetinin önemini vurguladı.Türk denizcilik makamları, Türk boğazlarından taşınacak petrolün menşeini ayırt etmelerinin mümkün olmaması ve tankerlerin geçerli P&I sigortası olmaksızın Türk sularına girmelerine izin verilemeyeceğine dair mutlak ulusal ve uluslararası yükümlülükler altında olmaları nedeniyle tankerlerden sigortalarının geçerliliğini kanıtlamalarını talep etmeye başlamıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

denizcilik genel müdürlüğü , gemi, petrol, ulaştırma bakanlığı