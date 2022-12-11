https://sputniknews.com.tr/20221211/marmaristeki-bir-evde-cok-sayida-curumus-kopek-ve-kedi-olusu-bulundu-1064434492.html
Marmaris'teki bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu
Marmaris'teki bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T09:35+0300
2022-12-11T09:35+0300
2022-12-11T09:36+0300
marmaris
kedi
köpek
türkiye
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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan mahallesinde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Hikmet Akarca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221205/fatih-altayli-nisantasi-kedilerinin-mama-kaplarina-zehirli-mama-birakmislar-onlarca-kedi-olmus-1064211504.html
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marmaris, kedi, köpek
Marmaris'teki bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu
09:35 11.12.2022 (güncellendi: 09:36 11.12.2022) Abone ol
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan mahallesinde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı.
Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan Hikmet Akarca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.