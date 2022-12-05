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https://sputniknews.com.tr/20221205/fatih-altayli-nisantasi-kedilerinin-mama-kaplarina-zehirli-mama-birakmislar-onlarca-kedi-olmus-1064211504.html
Fatih Altaylı: Nişantaşı kedilerinin mama kaplarına zehirli mama bırakmışlar, onlarca kedi ölmüş
Fatih Altaylı: Nişantaşı kedilerinin mama kaplarına zehirli mama bırakmışlar, onlarca kedi ölmüş
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Nişantaşı’nda sokak kedilerinin kaplarına zehirli mamalar bırakıldığını yazdı. Altaylı, onlarca kedinin zehirli... 05.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-05T16:53+0300
2022-12-05T16:53+0300
yaşam
fatih altaylı
kedi
nişantaşı
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Hafta sonu İstanbul Nişantaşı'nda büyük bir felaket, akılalmaz bir rezalet yaşandı" diyen Altaylı, semtin sembollerinden birinin de sokak kedileri olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:"Hafta sonunda... Birisi ya da birileri. Kimliği ne yazık ki meçhul şerefsiz ya da şerefsizler... Nişantaşı kedilerinin mama kaplarına 'zehirli mamalar' bırakmışlar. Kimseye zararı dokunmayan, dünya güzeli kedilerin mama kaplarına. Onlarca kedi hayatını kaybetmiş. Yolda gezdirilirken bu mamalardan atıştıran pek çok ev köpeği de hastalanmış, günlerdir komada yatıyorlar. Bazıları ne yazık ki uyutulacak. Böyle bir insafsızlığı kim nasıl, niye yapar! Böylesi birini bir ana niye doğurur! Bunların dünyaya geliş biçime doğum demek doğru mudur!"
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fatih altaylı, kedi, nişantaşı
fatih altaylı, kedi, nişantaşı

Fatih Altaylı: Nişantaşı kedilerinin mama kaplarına zehirli mama bırakmışlar, onlarca kedi ölmüş

16:53 05.12.2022
© FlickrKedi
Kedi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2022
© Flickr
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Nişantaşı’nda sokak kedilerinin kaplarına zehirli mamalar bırakıldığını yazdı. Altaylı, onlarca kedinin zehirli mamalar yüzünden hayatını kaybettiğini, bazı köpeklerin de rahatsızlandığını belirtti.
Hafta sonu İstanbul Nişantaşı'nda büyük bir felaket, akılalmaz bir rezalet yaşandı" diyen Altaylı, semtin sembollerinden birinin de sokak kedileri olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:
"Hafta sonunda... Birisi ya da birileri. Kimliği ne yazık ki meçhul şerefsiz ya da şerefsizler... Nişantaşı kedilerinin mama kaplarına 'zehirli mamalar' bırakmışlar. Kimseye zararı dokunmayan, dünya güzeli kedilerin mama kaplarına. Onlarca kedi hayatını kaybetmiş. Yolda gezdirilirken bu mamalardan atıştıran pek çok ev köpeği de hastalanmış, günlerdir komada yatıyorlar. Bazıları ne yazık ki uyutulacak. Böyle bir insafsızlığı kim nasıl, niye yapar! Böylesi birini bir ana niye doğurur! Bunların dünyaya geliş biçime doğum demek doğru mudur!"
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