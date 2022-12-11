https://sputniknews.com.tr/20221211/istanbul-ve-izmirde-vapur-seferleri-iptal-edildi-1064434077.html
İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İzmir'de ise arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin tamamı iptal edildi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T09:21+0300
2022-12-11T09:21+0300
2022-12-11T09:23+0300
izmir
türkiye
lodos
istanbul
vapur
arabalı vapur
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221210/istanbulda-deniz-ulasimina-lodos-engeli-1064409506.html
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izmir, lodos, istanbul, vapur, arabalı vapur
izmir, lodos, istanbul, vapur, arabalı vapur
İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
09:21 11.12.2022 (güncellendi: 09:23 11.12.2022) Abone ol
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İzmir'de ise arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin tamamı iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.