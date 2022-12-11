Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221211/istanbul-ve-izmirde-vapur-seferleri-iptal-edildi-1064434077.html
İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İzmir'de ise arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin tamamı iptal edildi. 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T09:21+0300
2022-12-11T09:23+0300
izmir
türkiye
lodos
istanbul
vapur
arabalı vapur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/42/1042324203_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_8ee948cadff2de6f60ab51e2c5fcd418.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221210/istanbulda-deniz-ulasimina-lodos-engeli-1064409506.html
izmir
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104232/42/1042324203_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_d7ef3ea53e39adb5efb0a0880dd455fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, lodos, istanbul, vapur, arabalı vapur
izmir, lodos, istanbul, vapur, arabalı vapur

İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

09:21 11.12.2022 (güncellendi: 09:23 11.12.2022)
© AFP 2022 / Bülent Kılıçİstanbul- Vapur- Boğaz- Şehir Hatları
İstanbul- Vapur- Boğaz- Şehir Hatları - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2022
© AFP 2022 / Bülent Kılıç
Abone olTelegram
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. İzmir'de ise arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin tamamı iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.'den yapılan duyuruda, lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy seferinde de Avcılar uğramasının yapılamadığı bildirildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.
İstanbul - Boğaz - vapur - Karaköy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
Dün, 11:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала