https://sputniknews.com.tr/20221210/istanbulda-deniz-ulasimina-lodos-engeli-1064409506.html
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T11:09+0300
2022-12-10T11:09+0300
2022-12-10T11:09+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
şehir hatları
istanbul şehir hatları aş
vapur
lodos
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Şehir Hatları A.Ş'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur, lodos
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), şehir hatları, istanbul şehir hatları aş, vapur, lodos
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları A.Ş'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, lodos sebebiyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı belirtildi.
Hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferi kapsamında Moda uğramasının yapılamadığı bildirildi.