https://sputniknews.com.tr/20221211/irandan-ulkedeki-kisi-ve-kurumlara-yaptirim-karari-alan-avustralyaya-tepki-1064430026.html

İran'dan ülkedeki kişi ve kurumlara yaptırım kararı alan Avustralya'ya tepki

İran'dan ülkedeki kişi ve kurumlara yaptırım kararı alan Avustralya'ya tepki

İran, Avustralya hükümetinin “insan hakları ihlali” gerekçesiyle İranlı bazı kişi ve kurumlara yaptırım uygulamasını kınayarak bu eylemini “İran'ın iç işlerine... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T02:43+0300

2022-12-11T02:43+0300

2022-12-11T02:43+0300

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Avustralya, İran'daki protestoların bastırılmasında rol alan 2 kurumun yanı sıra aralarında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından General Sadık Hüseyni'nin de yer aldığı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.İran, Avustralya'nın bu kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayımlanan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani’nin Avustralya’nın yaptırım kararına tepki gösterdiği belirtildi.Kenani, Avustralya hükümetinin İranlı 6 kişi ve 2 kuruma yaptırım uygulamasını kınayarak Avustralya'nın bu eylemini, "İran'ın iç işlerine müdahale etmenin, şiddeti ve nefreti kışkırtmanın ve teşvik etmenin bir örneği" olarak tanımladı.Avustralya’nın, İran karşıtı "terörist ve ayrılıkçı grupların üyelerini" barındırdığını aynı zamanda yaptırım kararı aldığını öne süren Kenani, ülke hükümetini “yıllarca Avustralya yerlilerinin, mahkumların ve sığınmacıların temel haklarını sistematik olarak ihlal etmekle” suçladı.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Avustralya'nın "terörle mücadele ve insan haklarına uyma" gibi uluslararası yükümlülüklerini hatırlatarak, ülkenin insan hakları sicilinin "karanlık" olduğunu savundu.Avustralya’nın İranlı 6 kişi ve 2 kuruma yaptırım kararıİranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (İSNA) Reuters’a dayandırdığı habere göre, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ülkesinin, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran’a yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.Wong, İran'daki protestoların bastırılmasında rol alan İran'ın ahlak güvenlik polisi ile Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Basic milis gücü ve altı kişiye yaptırım uygulama kararı alındığını açıklamıştı.İran hükümetini “halkının insan haklarını ihlal etmekle” suçlayan Wong, Devrim Muhafızları Ordusu Kürdistan Eyaleti Beytül Mukaddes Güçleri Komutanı General Sadık Hüseyni'nin de bu yaptırımların hedefinde olduğunu belirtmişti.

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