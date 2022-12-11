https://sputniknews.com.tr/20221211/gazpromdan-cine-gunluk-dogalgaz-sevkiyatinda-yeni-rekor-1064428396.html
Gazprom’dan Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında yeni rekor
Gazprom’dan Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında yeni rekor
Rus enerji şirketi Gazprom, Sila Sibiri (Sibirya'nın Gücü) boru hattı üzerinden dün Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında yeni tarihi bir rekorun kırıldığını... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T01:18+0300
2022-12-11T01:18+0300
2022-12-11T01:18+0300
ekonomi
gazprom
rus
sila sibiri (sibirya’nın gücü)
çin
doğalgaz
sevkiyat
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Rus devlet enerji şirketi Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre Çin tarafının talebi üzerine ülkeye Sila Sibiri boru hattı üzerinden günlük gaz tedariki daha önce onaylanan programın üzerine çıkarıldı, Rus şirketi kontrat taahhütlerini yüzde 16.4 oranında aştı.Gazprom daha önce 7 Aralık tarihinde Sila Sibiri gaz boru hattı üzerinden Çin’e yapılan günlük tedarikte yüzde 16.1 fazlalıkla yeni zirveye ulaşıldığını duyurmuştu.Açıklamada, teslimatların Gazprom ve Çin’in devlet enerji şirketi CNPC arasındaki ikili uzun vadeli anlaşma kapsamında yapıldığı ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221207/rusya-cin-ticareti-11-ayda-rekor-olan-1724-milyar-dolara-ulasti-1064311131.html
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gazprom, rus, sila sibiri (sibirya’nın gücü), çin, doğalgaz, sevkiyat
gazprom, rus, sila sibiri (sibirya’nın gücü), çin, doğalgaz, sevkiyat
Gazprom’dan Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında yeni rekor
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Rus enerji şirketi Gazprom, Sila Sibiri (Sibirya'nın Gücü) boru hattı üzerinden dün Çin'e günlük doğalgaz sevkiyatında yeni tarihi bir rekorun kırıldığını açıkladı.
Rus devlet enerji şirketi Gazprom’dan yapılan açıklamaya göre Çin tarafının talebi üzerine ülkeye Sila Sibiri boru hattı üzerinden günlük gaz tedariki daha önce onaylanan programın üzerine çıkarıldı, Rus şirketi kontrat taahhütlerini yüzde 16.4 oranında aştı.
Gazprom daha önce 7 Aralık tarihinde Sila Sibiri gaz boru hattı üzerinden Çin’e yapılan günlük tedarikte yüzde 16.1 fazlalıkla yeni zirveye ulaşıldığını duyurmuştu.
Açıklamada, teslimatların Gazprom ve Çin’in devlet enerji şirketi CNPC arasındaki ikili uzun vadeli anlaşma kapsamında yapıldığı ifade edilmişti.