Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221207/rusya-cin-ticareti-11-ayda-rekor-olan-1724-milyar-dolara-ulasti-1064311131.html
Rusya-Çin ticareti 11 ayda rekor olan 172.4 milyar dolara ulaştı
Rusya-Çin ticareti 11 ayda rekor olan 172.4 milyar dolara ulaştı
Rusya ve Çin arasındaki ticaret bu yılın ilk 11 ayında yüzde 32 büyüyerek rekor olan 172 milyar 406 milyon dolara ulaştı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T19:20+0300
2022-12-07T19:20+0300
dünya
rusya
çin
ticaret
çin gümrük işletmeleri genel idaresi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104040/78/1040407876_57:0:2901:1600_1920x0_80_0_0_6777a9adf46dada716f2176d4c15b529.jpg
Çin Gümrük İdaresi’nin verilerine göre, Çin bu yılın Ocak-Kasım döneminde Rusya’ya 67 milyar 334 milyon dolar değerinde ürün tedarik etti. Rusya’dan Çin’e tedarik de aynı dönemde yüzde 47.5 artarak 105 milyar 72 milyon dolar olarak gerçekleşti.Kasım ayında, iki ülke arasındaki ticaret 18 milyar 256 milyon dolar oldu. Bu dönemde, Rusya’dan Çin’e 10 milyar 545 milyon dolar, Çin’den Rusya’ya 7 milyar 711 milyon dolar değerinde mal satışı yapıldı.İki ülke arasında ticaret 2021’de 146 milyar 887 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104040/78/1040407876_412:0:2545:1600_1920x0_80_0_0_13fd30fcbcdfc0baf1ecf10a63ef0f22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, çin, ticaret, çin gümrük işletmeleri genel idaresi
rusya, çin, ticaret, çin gümrük işletmeleri genel idaresi

Rusya-Çin ticareti 11 ayda rekor olan 172.4 milyar dolara ulaştı

19:20 07.12.2022
© REUTERSRusya ile Çin bayrakları
Rusya ile Çin bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© REUTERS
Abone olTelegram
Rusya ve Çin arasındaki ticaret bu yılın ilk 11 ayında yüzde 32 büyüyerek rekor olan 172 milyar 406 milyon dolara ulaştı.
Çin Gümrük İdaresi’nin verilerine göre, Çin bu yılın Ocak-Kasım döneminde Rusya’ya 67 milyar 334 milyon dolar değerinde ürün tedarik etti. Rusya’dan Çin’e tedarik de aynı dönemde yüzde 47.5 artarak 105 milyar 72 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kasım ayında, iki ülke arasındaki ticaret 18 milyar 256 milyon dolar oldu. Bu dönemde, Rusya’dan Çin’e 10 milyar 545 milyon dolar, Çin’den Rusya’ya 7 milyar 711 milyon dolar değerinde mal satışı yapıldı.
İki ülke arasında ticaret 2021’de 146 milyar 887 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала