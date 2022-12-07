https://sputniknews.com.tr/20221207/rusya-cin-ticareti-11-ayda-rekor-olan-1724-milyar-dolara-ulasti-1064311131.html

Rusya-Çin ticareti 11 ayda rekor olan 172.4 milyar dolara ulaştı

Rusya-Çin ticareti 11 ayda rekor olan 172.4 milyar dolara ulaştı

Rusya ve Çin arasındaki ticaret bu yılın ilk 11 ayında yüzde 32 büyüyerek rekor olan 172 milyar 406 milyon dolara ulaştı. 07.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-07T19:20+0300

2022-12-07T19:20+0300

2022-12-07T19:20+0300

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ticaret

çin gümrük işletmeleri genel idaresi

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Çin Gümrük İdaresi’nin verilerine göre, Çin bu yılın Ocak-Kasım döneminde Rusya’ya 67 milyar 334 milyon dolar değerinde ürün tedarik etti. Rusya’dan Çin’e tedarik de aynı dönemde yüzde 47.5 artarak 105 milyar 72 milyon dolar olarak gerçekleşti.Kasım ayında, iki ülke arasındaki ticaret 18 milyar 256 milyon dolar oldu. Bu dönemde, Rusya’dan Çin’e 10 milyar 545 milyon dolar, Çin’den Rusya’ya 7 milyar 711 milyon dolar değerinde mal satışı yapıldı.İki ülke arasında ticaret 2021’de 146 milyar 887 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

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rusya, çin, ticaret, çin gümrük işletmeleri genel idaresi