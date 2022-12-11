https://sputniknews.com.tr/20221211/fransada-cevreci-aktivistler-lafarge-fabrikasini-hedef-aldi-tesiste-faaliyetler-durdu---1064456786.html
Fransa'da çevreci aktivistler Lafarge fabrikasını hedef aldı: Tesiste faaliyetler durdu
Fransa'da çevreci aktivistler Lafarge fabrikasını hedef aldı: Tesiste faaliyetler durdu
Fransa'da dün çevreci aktivistlerce tahrip edilen, ülkenin güneyinde Bouc-Bel-Air kentindeki Fransız şirketi Lafarge'a ait La Malle fabrikası faaliyetine ara... 11.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-11T22:11+0300
2022-12-11T22:11+0300
2022-12-11T22:42+0300
dünya
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lafarge
çevreci
çevreciler
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Fransız basınındaki habere göre, 200 kadar beyaz önlük giyen çevreci aktivist, Bouc-Bel-Air kentindeki Fransız şirketi Lafarge'a ait La Malle fabrikasına zarar verdi.Fabrikanın bazı iş makineleri yakıldı, kabloları çekiç veya baltayla kesildi ve çimento torbaları yırtıldı. Haberde, fabrikanın faaliyetinin durdurulduğu belirtildi.Lafarge şirketi ise olanları, 'bir suç eylemi' olarak niteledi.Bouc-Bel-Air Belediye Başkanı Richard Mallie, oluşan hasar nedeniyle fabrikanın birkaç hafta boyunca normal şekilde çalışamayabileceğini ifade etti.Aktivistler, yayımladıkları bildiride, hava kirliliğine işaret ederek, fabrikanın bacalarının "zehir" saçmaya devam ettiğini belirtti.Olaya ilişkin soruşturma açıldı.Lafarge'ın IŞİD'le bağlantısıEkim ayında ABD'de görülen davada, Fransız çimento fabrikası Lafarge'ın 'IŞİD'e yardım etme' suçunu kabul ettiği duyurulmuştu. Dava sırasında şirketin, Suriye'deki çatışmalarda birkaç yıl boyunca örgüte ödeme yaptığı için 777 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği belirtilmişti.Lafarge'dan davaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge'nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık" ifadesine yer verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221018/fransiz-cimento-sirketi-lafarge-isid-suclamalarini-kabul-etti-1062456332.html
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fransa, lafarge, çevreci, çevreciler, aktivist, eylem
fransa, lafarge, çevreci, çevreciler, aktivist, eylem
Fransa'da çevreci aktivistler Lafarge fabrikasını hedef aldı: Tesiste faaliyetler durdu
22:11 11.12.2022 (güncellendi: 22:42 11.12.2022) Abone ol
Fransa'da dün çevreci aktivistlerce tahrip edilen, ülkenin güneyinde Bouc-Bel-Air kentindeki Fransız şirketi Lafarge'a ait La Malle fabrikası faaliyetine ara verdi.
Fransız basınındaki habere göre, 200 kadar beyaz önlük giyen çevreci aktivist, Bouc-Bel-Air kentindeki Fransız şirketi Lafarge'a ait La Malle fabrikasına zarar verdi.
Fabrikanın bazı iş makineleri yakıldı, kabloları çekiç veya baltayla kesildi ve çimento torbaları yırtıldı. Haberde, fabrikanın faaliyetinin durdurulduğu belirtildi.
Lafarge şirketi ise olanları, 'bir suç eylemi' olarak niteledi.
Bouc-Bel-Air Belediye Başkanı Richard Mallie, oluşan hasar nedeniyle fabrikanın birkaç hafta boyunca normal şekilde çalışamayabileceğini ifade etti.
Aktivistler, yayımladıkları bildiride, hava kirliliğine işaret ederek, fabrikanın bacalarının "zehir" saçmaya devam ettiğini belirtti.
Olaya ilişkin soruşturma açıldı.
Lafarge'ın IŞİD'le bağlantısı
Ekim ayında ABD'de görülen davada, Fransız çimento fabrikası Lafarge'ın 'IŞİD'e yardım etme' suçunu kabul ettiği duyurulmuştu. Dava sırasında şirketin, Suriye'deki çatışmalarda birkaç yıl boyunca örgüte ödeme yaptığı için 777 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul ettiği belirtilmişti.
Lafarge'dan davaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge'nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık" ifadesine yer verilmişti.