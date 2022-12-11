https://sputniknews.com.tr/20221211/bakan-soylu-tuncelide-ya-5-ya-6-tane-terorist-var-onlari-da-bitirecegiz-1064459213.html

Bakan Soylu: Tunceli’de ya 5 ya 6 tane terörist var, onları da bitireceğiz

Bakan Soylu: Tunceli’de ya 5 ya 6 tane terörist var, onları da bitireceğiz

Bakan Soylu, 'Tunceli'de 5-6 teröristin kaldığını' belirterek, "Onları da bitireceğiz. Tunceli’de Ali Boğazı’nda 1500 terörist vardı. Türkiye iki şeyi iyi... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T23:38+0300

2022-12-11T23:38+0300

2022-12-11T23:38+0300

politika

süleyman soylu

pkk

içişleri bakanlığı

doğu anadolu

dersim

tunceli

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'daki bir otelde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve iş insanlarıyla buluşmasında, Türkiye'de güvenlik meselesine değindi.'Türkiye'ye karşı 20 yıldır yapılmayan ihanet, oyun, düzen ve tezgah kalmadığını' öne süren Soylu, "Gezi olayları tam bir kalkışmadır. PKK'nın, DHKP/C'nin, bütün terör örgütlerinin içerisinde olduğu kalkışmadır. Ardından 17/25 Aralık, tam bir kalkışmadır, tam bir darbe girişimidir. Ardından 15 Temmuz, bunların hepsinin arkasında Amerika vardır. Gelecek nesillere doğruyu çıplak bir şekilde anlatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, Avrupa'nın bir iradesinin olmadığını, 'iradesi var' diyenlerin de yanıldığını ileri sürdü.'PKK'nın dinsiz bir örgüt olduğu' görüşünü savunan Soylu, şöyle konuştu:'Devlet ile halk arasında kopukluk istiyorlardı'Soylu, Pakistan’a yapılan ziyaretten bahsederek, gittiklerinde sular altında kalan bir ülkeye sadece Türkiye’nin yardım ettiğini ve sadece Türk bayrağının orada dalgalandığını gördüklerini söyledi.'PKK'nın 20 yıldır halkı birbirine düşürmek ve devlete karşı kışkırtmak için geri kalmışlığı kullandığı' düşüncesini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:'Türkiye iki şeyi iyi becerdi'Zeytin Dalı Harekatı döneminde yaşananlara da değinen Soylu, o dönem Türk mühendislerin yaptıkları girişimlerle 'TSK'nın çaresiz bırakılmadığını' söyledi."Teröristler dağlarda gezemeyecek" ifadesini kendisinin 4 yıl önce kullandığını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221210/icisleri-bakani-soylu-29-ekim-2023te-bu-ulkenin-daglarinda-terorist-kalmayacak--1064425979.html

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