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TBMM'de gerginlik: Muhalefet, ellerindeki dövizleri Bakan Soylu konuştuğu sırada kürsüye fırlattı
TBMM'de gerginlik: Muhalefet, ellerindeki dövizleri Bakan Soylu konuştuğu sırada kürsüye fırlattı
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun muhalefete yönelik 'Siz ABD'nin çocuklarınız' sözleri üzerine muhalif vekiller... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T23:47+0300
2022-12-11T00:45+0300
süleyman soylu
politika
chp
muhalefet
tbmm
bütçe görüşmeleri
döviz
kürsü
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TBMM'deki devam eden bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere kürsüye çıktı. Bakan Soylu'nun konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubuna yönelik olarak 'Siz ABD'nin çocuklarınız' sözlerini sarf etmesi sonrası muhalefet milletvekilleri ayağa kalkarak, ellerindeki dövizleri kürsüye doğru fırlattı. Bunun üzerine AK Parti milletvekillerinin de ayağa kalkmasıyla milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu açıklamasını sosyal medya adresinden videolu olarak paylaştı.TBMM'deki konuşmasından ayrıntılar paylaşan Bakan Soylu "Dün terörün olduğu yerlerde, Cudi’de, Hakkari’de, bugün festivaller yapılmakta, roket sesi yerine raket sesi duyulmaktadır. Türkiye terörle mücadelenin ve kazanmanın destanını; Şehitlerimizle, Gazilerimizle, kahraman evlatlarımızla... Cumhur İttifakı ile yazmaktadır" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı yaptığı açıklamalarda ayrıca "29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında terörist kalmayacak" ifadesini de kullandı.
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süleyman soylu, chp, muhalefet, tbmm, bütçe görüşmeleri, döviz, kürsü
süleyman soylu, chp, muhalefet, tbmm, bütçe görüşmeleri, döviz, kürsü

TBMM'de gerginlik: Muhalefet, ellerindeki dövizleri Bakan Soylu konuştuğu sırada kürsüye fırlattı

23:47 10.12.2022 (güncellendi: 00:45 11.12.2022)
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AA
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TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun muhalefete yönelik 'Siz ABD'nin çocuklarınız' sözleri üzerine muhalif vekiller ellerindeki dövizleri kürsüye fırlattı.
TBMM'deki devam eden bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere kürsüye çıktı.
Bakan Soylu'nun konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubuna yönelik olarak 'Siz ABD'nin çocuklarınız' sözlerini sarf etmesi sonrası muhalefet milletvekilleri ayağa kalkarak, ellerindeki dövizleri kürsüye doğru fırlattı. Bunun üzerine AK Parti milletvekillerinin de ayağa kalkmasıyla milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.
İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu açıklamasını sosyal medya adresinden videolu olarak paylaştı.
TBMM'deki konuşmasından ayrıntılar paylaşan Bakan Soylu "Dün terörün olduğu yerlerde, Cudi’de, Hakkari’de, bugün festivaller yapılmakta, roket sesi yerine raket sesi duyulmaktadır. Türkiye terörle mücadelenin ve kazanmanın destanını; Şehitlerimizle, Gazilerimizle, kahraman evlatlarımızla... Cumhur İttifakı ile yazmaktadır" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı yaptığı açıklamalarda ayrıca "29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında terörist kalmayacak" ifadesini de kullandı.
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