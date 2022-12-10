TBMM'de gerginlik: Muhalefet, ellerindeki dövizleri Bakan Soylu konuştuğu sırada kürsüye fırlattı
23:47 10.12.2022 (güncellendi: 00:45 11.12.2022)
© AA. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
© AA
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun muhalefete yönelik 'Siz ABD'nin çocuklarınız' sözleri üzerine muhalif vekiller ellerindeki dövizleri kürsüye fırlattı.
TBMM'deki devam eden bütçe görüşmelerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere kürsüye çıktı.
Bakan Soylu'nun konuşması sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP grubuna yönelik olarak 'Siz ABD'nin çocuklarınız' sözlerini sarf etmesi sonrası muhalefet milletvekilleri ayağa kalkarak, ellerindeki dövizleri kürsüye doğru fırlattı. Bunun üzerine AK Parti milletvekillerinin de ayağa kalkmasıyla milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı.
Bakan Soylu'nun muhalefete yönelik 'Siz ABD'nin çocuklarınız' sözleri üzerine muhalif vekiller ellerindeki dövizleri kürsüye fırlattı https://t.co/CkIpQ6yiJl pic.twitter.com/cmAuOacTTc— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 10, 2022
İçişleri Bakanı Soylu, söz konusu açıklamasını sosyal medya adresinden videolu olarak paylaştı.
Amerika’nın Çocukları ▪️▪️▪️ pic.twitter.com/K36GLrckjw— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 10, 2022
TBMM'deki konuşmasından ayrıntılar paylaşan Bakan Soylu "Dün terörün olduğu yerlerde, Cudi’de, Hakkari’de, bugün festivaller yapılmakta, roket sesi yerine raket sesi duyulmaktadır. Türkiye terörle mücadelenin ve kazanmanın destanını; Şehitlerimizle, Gazilerimizle, kahraman evlatlarımızla... Cumhur İttifakı ile yazmaktadır" ifadelerini kullandı.
Dün terörün olduğu yerlerde, Cudi’de, Hakkari’de, bugün festivaller yapılmakta,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 10, 2022
R̶O̶K̶E̶T̶ sesi yerine 𝗥𝗔𝗞𝗘𝗧 sesi duyulmaktadır.
Türkiye terörle mücadelenin ve kazanmanın destanını;
Şehitlerimizle, Gazilerimizle, kahraman evlatlarımızla... Cumhur İttifakı ile yazmaktadır... pic.twitter.com/0xTzag1O1o
İçişleri Bakanı yaptığı açıklamalarda ayrıca "29 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında terörist kalmayacak" ifadesini de kullandı.