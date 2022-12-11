https://sputniknews.com.tr/20221211/ay-yorungesine-gonderilen-orion-uzay-araci-dunyaya-dondu-1064458190.html

Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü

Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü

ABD’nin Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı çerçevesinde Ay yörüngesine gönderdiği Orion uzay aracı, başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T22:58+0300

2022-12-11T22:58+0300

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yaşam

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

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orion

orion uzay aracı

dünya

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NASA'nın yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı ve Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı kapsamında 16 Kasım’da mürettebatsız şekilde Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı, başarılı şekilde Dünya’ya geri döndü. Orion, 25.5 günlük görevinin ardından Meksika'nın Baja Kaliforniya eyaleti açıklarında Pasifik Okyanusu’na indi.Yaklaşık 2 milyon 254 bin kilometre mesafe kat ettiAy ile Dünya arasında 385 bin kilometrelik mesafeyi kat eden Orion’un ilk yapılan planlamada, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego açıklarına inmesi planlanmış, olumsuz hava koşulları nedeniyle uzay aracının iniş bölgesi yeniden planlandı. Orion, görevi boyunca yaklaşık 2 milyon 254 bin kilometre yol kat etti.Test uçuşunun en kritik noktasının ise Dünya atmosferine yeniden giren Orion’un yeni tasarlanan ısı kalkanının 2 bin 760 dereceye kadar yükselmesi beklenen atmosferik sürtünmeye dayanıp dayanamayacağı olduğu belirtildi.Apollo 17'nin 50. yıl dönümüne denk geldi Uzay aracının içerisinde ve üzerinde sensörler bulunan 3 cansız manken bulunuyor, söz konusu mankenlerin gelecekteki mürettebatlı uçuş için önemli bilgiler sağlaması bekleniyor.Mürettebatsız test uçuşunun Dünya’ya dönüşü, NASA astronotlarının en son Ay'a ayak bastığı Apollo 17'nin Ay'a inişinin 50. yıl dönümüne denk geldi.İsmini Yunan mitolojisindeki Apollon'un kız kardeşinden alan Artemis Ay Programı'nın nihai hedefi 2025'e kadar insanları Ay yüzeyine götürmek. İlk görev olan Artemis I'nın başarıya ulaşması halinde 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatlı bir Ay uçuşu gerçekleştirilmesi bekleniyor. Artemis III ile 1970'lerden bu yana ilk kez 2025 yılında Ay'a insan götürülmesi hedefleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20221211/aya-uzay-araci-gonderen-ilk-arap-ulkesi-birlesik-arap-emirliklerinin-rasidi-yola-cikti-1064441072.html

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nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), artemis, orion, orion uzay aracı, dünya