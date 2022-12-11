https://sputniknews.com.tr/20221211/avusturyali-siyasetci-yaptirimlarin-rusyaya-diz-cokturecegini-soyleyerek-insanlari-kandirdilar-1064448989.html

Avusturyalı siyasetçi: Yaptırımların Rusya'ya diz çöktüreceğini söyleyerek insanları kandırdılar

Avusturyalı siyasetçi: Yaptırımların Rusya'ya diz çöktüreceğini söyleyerek insanları kandırdılar

Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımlarını eleştiren Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, kısıtlamaların Rusya'nın diz çökmesini... 11.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-11T17:16+0300

2022-12-11T17:16+0300

2022-12-11T17:18+0300

yaptırım

dünya

rusya

rusya'ya yaptırımlar

heinz-christian strache

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Eski Başbakan Sebastian Kurz hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev yapan ve Rusya'yla işbirliği içinde olduğu iddiasıyla 2019 yılından görevden ayrılan Strache, başkent Viyana'daki bir mitingde Rusya'ya yaptırımlara tepki gösterdi.Batılı siyasetçilerin Rusya'ya diz çöktürerek kazançlı çıkacaklarını savunduklarını ve bu politikayla insanları kandırdığını anlatan Strache, bunun kesinlikle doğru bir yaklaşım olmadığının altını çizdi.Strache, yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarının arttığını ve bu sayede Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirlerinin 100 milyar dolardan 220 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.Avusturya basınının aktardığına göre Viyana'daki mitinge katılan kişiler, Rusya'ya karşı tarafsız bir politika izlenmesini ve yasadışı göçle mücadele konusunda önlemler alınmasını talep etti.

https://sputniknews.com.tr/20221210/viyanada-yuzlerce-protestocu-yonetimden-rusyaya-yaptirimlarin-kaldirmasini-talep-etti-1064421296.html

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yaptırım, rusya, rusya'ya yaptırımlar, heinz-christian strache