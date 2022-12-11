Avusturyalı siyasetçi: Yaptırımların Rusya'ya diz çöktüreceğini söyleyerek insanları kandırdılar
17:16 11.12.2022 (güncellendi: 17:18 11.12.2022)
© AFP 2022 / JOE KLAMAR Eski Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı eski Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımlarını eleştiren Eski Avusturya Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, kısıtlamaların Rusya'nın diz çökmesini sağlayacağı savunularak insanların kandırıldığını ifade etti.
Eski Başbakan Sebastian Kurz hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev yapan ve Rusya'yla işbirliği içinde olduğu iddiasıyla 2019 yılından görevden ayrılan Strache, başkent Viyana'daki bir mitingde Rusya'ya yaptırımlara tepki gösterdi.
Batılı siyasetçilerin Rusya'ya diz çöktürerek kazançlı çıkacaklarını savunduklarını ve bu politikayla insanları kandırdığını anlatan Strache, bunun kesinlikle doğru bir yaklaşım olmadığının altını çizdi.
Strache, yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarının arttığını ve bu sayede Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirlerinin 100 milyar dolardan 220 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.
Avusturya basınının aktardığına göre Viyana'daki mitinge katılan kişiler, Rusya'ya karşı tarafsız bir politika izlenmesini ve yasadışı göçle mücadele konusunda önlemler alınmasını talep etti.
Batılı siyasetçilerin Rusya'ya diz çöktürerek kazançlı çıkacaklarını savunduklarını ve bu politikayla insanları kandırdığını anlatan Strache, bunun kesinlikle doğru bir yaklaşım olmadığının altını çizdi.
Strache, yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarının arttığını ve bu sayede Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirlerinin 100 milyar dolardan 220 milyar dolara yükseldiğini vurguladı.
Avusturya basınının aktardığına göre Viyana'daki mitinge katılan kişiler, Rusya'ya karşı tarafsız bir politika izlenmesini ve yasadışı göçle mücadele konusunda önlemler alınmasını talep etti.