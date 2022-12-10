https://sputniknews.com.tr/20221210/viyanada-yuzlerce-protestocu-yonetimden-rusyaya-yaptirimlarin-kaldirmasini-talep-etti-1064421296.html

Viyana’da yüzlerce protestocu yönetimden Rusya'ya yaptırımların kaldırmasını talep etti

Viyana’da yüzlerce protestocu yönetimden Rusya'ya yaptırımların kaldırmasını talep etti

Avusturya’nın başkenti Viyana’da ‘Dürüst Düşünürler’ (Fairdenker) hareketinden yüzlerce protestocu sokaklara çıkarak yönetimden Rusya’ya yönelik yaptırımların... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T21:38+0300

2022-12-10T21:38+0300

2022-12-10T21:38+0300

ukrayna krizi

rusya

yaptırım

viyana

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Viyana’da yüzlerce kişi yönetimden Rusya'ya yaptırımların kaldırması talebiyle protesto düzenledi.Yerel heute.at portalının bildirdiği üzere, baş konuşmacının konuşmasından sonra yaklaşık 300 kişi Viyana’daki bulvar halkası (Ringstraße) yürüyüş düzenledi, ön sırada Rusya bayraklı göstericiler vardı. Gösteri sırasında bulvar otomobil ve tramvay trafiğine kapatıldı.Daha önce koronavirüsle mücadele tedbirlerine karşı yapılan protestolar sonucu ortaya çıkan ‘Fairdenker’ hareketi, tüm kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen birçok şehirde düzenli olarak gösteriler düzenlemeye devam ediyor. Göstericilerin yönetimden şimdiki talepleri ise tarafsızlığın korunması, tüm sınırların tamamen kapatılması ve Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması.

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