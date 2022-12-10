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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/viyanada-yuzlerce-protestocu-yonetimden-rusyaya-yaptirimlarin-kaldirmasini-talep-etti-1064421296.html
Viyana’da yüzlerce protestocu yönetimden Rusya'ya yaptırımların kaldırmasını talep etti
Viyana’da yüzlerce protestocu yönetimden Rusya'ya yaptırımların kaldırmasını talep etti
Avusturya’nın başkenti Viyana’da ‘Dürüst Düşünürler’ (Fairdenker) hareketinden yüzlerce protestocu sokaklara çıkarak yönetimden Rusya’ya yönelik yaptırımların... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T21:38+0300
2022-12-10T21:38+0300
ukrayna krizi
rusya
yaptırım
viyana
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Viyana’da yüzlerce kişi yönetimden Rusya'ya yaptırımların kaldırması talebiyle protesto düzenledi.Yerel heute.at portalının bildirdiği üzere, baş konuşmacının konuşmasından sonra yaklaşık 300 kişi Viyana’daki bulvar halkası (Ringstraße) yürüyüş düzenledi, ön sırada Rusya bayraklı göstericiler vardı. Gösteri sırasında bulvar otomobil ve tramvay trafiğine kapatıldı.Daha önce koronavirüsle mücadele tedbirlerine karşı yapılan protestolar sonucu ortaya çıkan ‘Fairdenker’ hareketi, tüm kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen birçok şehirde düzenli olarak gösteriler düzenlemeye devam ediyor. Göstericilerin yönetimden şimdiki talepleri ise tarafsızlığın korunması, tüm sınırların tamamen kapatılması ve Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması.
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rusya, yaptırım, viyana
rusya, yaptırım, viyana

Viyana’da yüzlerce protestocu yönetimden Rusya'ya yaptırımların kaldırmasını talep etti

21:38 10.12.2022
Viyana’da yüzlerce protestocu yönetimden Rusya'ya yaptırımların kaldırmasını talep etti
Viyana’da yüzlerce protestocu yönetimden Rusya'ya yaptırımların kaldırmasını talep etti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da ‘Dürüst Düşünürler’ (Fairdenker) hareketinden yüzlerce protestocu sokaklara çıkarak yönetimden Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve tarafsızlığını korumasını talep etti.
Viyana’da yüzlerce kişi yönetimden Rusya'ya yaptırımların kaldırması talebiyle protesto düzenledi.
Yerel heute.at portalının bildirdiği üzere, baş konuşmacının konuşmasından sonra yaklaşık 300 kişi Viyana’daki bulvar halkası (Ringstraße) yürüyüş düzenledi, ön sırada Rusya bayraklı göstericiler vardı. Gösteri sırasında bulvar otomobil ve tramvay trafiğine kapatıldı.
Daha önce koronavirüsle mücadele tedbirlerine karşı yapılan protestolar sonucu ortaya çıkan ‘Fairdenker’ hareketi, tüm kısıtlamaların kaldırılmasına rağmen birçok şehirde düzenli olarak gösteriler düzenlemeye devam ediyor. Göstericilerin yönetimden şimdiki talepleri ise tarafsızlığın korunması, tüm sınırların tamamen kapatılması ve Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması.
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