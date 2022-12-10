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Yüz tanıma sistemlerinden gizleyen ceket: Görünmezlik gerçek mi oluyor?
Yüz tanıma sistemlerinden gizleyen ceket: Görünmezlik gerçek mi oluyor?
Çinli araştırmacılar, güvenlik kameralarından ve yüz tanıma sistemlerinden insanları gizleyebilen bir ceket üretti. Görünmezlik pelerini olarak tanımlanan... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T12:19+0300
2022-12-10T12:19+0300
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İngiliz Independent gazetesinin haberine göre bilim insanları 'görünmezlik pelerini' olarak adlandırılan bir ceket üreterek, giyilmesi halinde yapay zeka ile yüz tanıma teknolojisini engellemeyi başardı. Gün boyunca ceket, insanları tanıyan algoritmalara müdahale etmek için özel bir kamuflaj deseni kullanıyor. Geceleri de kızılötesi kameraların vücut ısısını almasını önlemek için olağandışı ısı sinyalleri yayan cekete araştırma ekibince ‘InvisDefense’ adı verildi.'Kamera insan olup olmadığınızı anlayamıyor'Yüz tanıma algoritmalarını kandıran ve gözetleme cihazlarından kişiyi gizleyebilen ceketin, 100 sterlin altında bir fiyatla piyasaya sunulma planı da dikkat çekiyor. Wuhan Üniversitesi’ndeki projeyi denetleyen Profesör Wang Zheng, ceketin özelliklerini şu sözlerle aktardı:Projenin arkasındaki araştırmacılar, ceketin kimlik tespit doğruluğunu yüzde 57 oranında azaltabileceğini düşünüyor ve bu oranın gelecekte artmasını bekliyor. Fakat diğer yandan da ceketin savaş alanında insanları gizlemek veya suçluların yakalanmasını önlemek gibi potansiyel askeri kullanımlarda bazı tehlikeli sonuçlara neden olabileceği üzerinde duruluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/6-yasinda-istismara-ugradigini-soyleyen-kizin-annesi-yas-farkini-sorun-etmedik-genc-gorunuyordu-1064411513.html
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görünmez, görünmezlik, görünmezlik teknolojisi, görünmezlik pelerini, çin, çin halk cumhuriyeti, araştırma, bilim
görünmez, görünmezlik, görünmezlik teknolojisi, görünmezlik pelerini, çin, çin halk cumhuriyeti, araştırma, bilim

Yüz tanıma sistemlerinden gizleyen ceket: Görünmezlik gerçek mi oluyor?

12:19 10.12.2022
© Flickr / Bill SmithRus bilim insanları görünmezlik pelerini geliştirdi
Rus bilim insanları görünmezlik pelerini geliştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© Flickr / Bill Smith
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Çinli araştırmacılar, güvenlik kameralarından ve yüz tanıma sistemlerinden insanları gizleyebilen bir ceket üretti. Görünmezlik pelerini olarak tanımlanan ceketin, uygun fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.
İngiliz Independent gazetesinin haberine göre bilim insanları 'görünmezlik pelerini' olarak adlandırılan bir ceket üreterek, giyilmesi halinde yapay zeka ile yüz tanıma teknolojisini engellemeyi başardı. Gün boyunca ceket, insanları tanıyan algoritmalara müdahale etmek için özel bir kamuflaj deseni kullanıyor. Geceleri de kızılötesi kameraların vücut ısısını almasını önlemek için olağandışı ısı sinyalleri yayan cekete araştırma ekibince ‘InvisDefense’ adı verildi.

'Kamera insan olup olmadığınızı anlayamıyor'

Yüz tanıma algoritmalarını kandıran ve gözetleme cihazlarından kişiyi gizleyebilen ceketin, 100 sterlin altında bir fiyatla piyasaya sunulma planı da dikkat çekiyor. Wuhan Üniversitesi’ndeki projeyi denetleyen Profesör Wang Zheng, ceketin özelliklerini şu sözlerle aktardı:
“Günümüzde birçok gözetleme cihazı insan cesetlerini algılayabiliyor. Yoldaki kameraların yaya algılama işlevleri var; yayaları ve yolları tanımlayabiliyor. ‘InvisDefense’imiz kameranın sizi yakalamasına izin veriyor, ancak insan olup olmadığınızı anlayamıyor.”
Projenin arkasındaki araştırmacılar, ceketin kimlik tespit doğruluğunu yüzde 57 oranında azaltabileceğini düşünüyor ve bu oranın gelecekte artmasını bekliyor. Fakat diğer yandan da ceketin savaş alanında insanları gizlemek veya suçluların yakalanmasını önlemek gibi potansiyel askeri kullanımlarda bazı tehlikeli sonuçlara neden olabileceği üzerinde duruluyor.
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