https://sputniknews.com.tr/20221210/yuz-tanima-sistemlerinden-gizleyen-ceket-gorunmezlik-gercek-mi-oluyor-1064411642.html

Yüz tanıma sistemlerinden gizleyen ceket: Görünmezlik gerçek mi oluyor?

Yüz tanıma sistemlerinden gizleyen ceket: Görünmezlik gerçek mi oluyor?

Çinli araştırmacılar, güvenlik kameralarından ve yüz tanıma sistemlerinden insanları gizleyebilen bir ceket üretti. Görünmezlik pelerini olarak tanımlanan... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T12:19+0300

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İngiliz Independent gazetesinin haberine göre bilim insanları 'görünmezlik pelerini' olarak adlandırılan bir ceket üreterek, giyilmesi halinde yapay zeka ile yüz tanıma teknolojisini engellemeyi başardı. Gün boyunca ceket, insanları tanıyan algoritmalara müdahale etmek için özel bir kamuflaj deseni kullanıyor. Geceleri de kızılötesi kameraların vücut ısısını almasını önlemek için olağandışı ısı sinyalleri yayan cekete araştırma ekibince ‘InvisDefense’ adı verildi.'Kamera insan olup olmadığınızı anlayamıyor'Yüz tanıma algoritmalarını kandıran ve gözetleme cihazlarından kişiyi gizleyebilen ceketin, 100 sterlin altında bir fiyatla piyasaya sunulma planı da dikkat çekiyor. Wuhan Üniversitesi’ndeki projeyi denetleyen Profesör Wang Zheng, ceketin özelliklerini şu sözlerle aktardı:Projenin arkasındaki araştırmacılar, ceketin kimlik tespit doğruluğunu yüzde 57 oranında azaltabileceğini düşünüyor ve bu oranın gelecekte artmasını bekliyor. Fakat diğer yandan da ceketin savaş alanında insanları gizlemek veya suçluların yakalanmasını önlemek gibi potansiyel askeri kullanımlarda bazı tehlikeli sonuçlara neden olabileceği üzerinde duruluyor.

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görünmez, görünmezlik, görünmezlik teknolojisi, görünmezlik pelerini, çin, çin halk cumhuriyeti, araştırma, bilim