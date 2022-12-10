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https://sputniknews.com.tr/20221210/turkiyenin-2022de-googleda-en-cok-aradigi-kelimeler-belli-oldu-1064412862.html
Türkiye'nin 2022'de Google'da en çok aradığı kelimeler belli oldu
Türkiye'nin 2022'de Google'da en çok aradığı kelimeler belli oldu
Arama motoru Google'da Türkiye'nin 2022 yılında en çok aradığı kelimeler belli oldu. Buna göre, 'Ben Neden...?' ile başlayan kategorideki 'sevilmemek, çirkin... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T13:36+0300
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google
yaşam
2022 yılı
trend
arama motoru
dolar/tl
mauro icardi
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Google Arama Trendleri'nde (Google Trends) 2022 yılı içinde Türkiye'de en çok aranan kelime 'Dolar/TL' olurken, en çok aranan isim ise 'Icardi' oldu. Sonuçlar, teknoloji devi Google'un yıllık Arama Yılı raporunda açıklandı.Sorular arasında bulunan 'Ben neden...?' kategorisinde ise sırasıyla; 'Ben neden sevilmiyorum, ben neden bu kadar çirkinim, Ben neden doğdum, ben neden dışlanıyorum, ben neden eziğim' cümlelerinin en çok aratılanlar olduğu ortaya çıktı. Birçok depremin gerçekleştiği 2022 yılında rüya ile ilgili olarak birinci sırada aratılan ise 'Rüyada deprem olması' başlığı oldu. Kombin kategorisinde en çok aratılan 'Sek erkek kombini' de 3. sırada yerini aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221208/2022de-googleda-en-cok-aranan-kelimeler-belli-oldu-1064327656.html
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google, 2022 yılı, trend, arama motoru, dolar/tl, mauro icardi
google, 2022 yılı, trend, arama motoru, dolar/tl, mauro icardi

Türkiye'nin 2022'de Google'da en çok aradığı kelimeler belli oldu

13:36 10.12.2022
© REUTERS / ANDREW KELLYGoogle Alphabet
Google Alphabet - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
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Arama motoru Google'da Türkiye'nin 2022 yılında en çok aradığı kelimeler belli oldu. Buna göre, 'Ben Neden...?' ile başlayan kategorideki 'sevilmemek, çirkin olmak, dışlanmak' kelimeleri dikkat çekti. En çok aranan kelime ise 'Dolar/TL' oldu.
Google Arama Trendleri'nde (Google Trends) 2022 yılı içinde Türkiye'de en çok aranan kelime 'Dolar/TL' olurken, en çok aranan isim ise 'Icardi' oldu. Sonuçlar, teknoloji devi Google'un yıllık Arama Yılı raporunda açıklandı.
Sorular arasında bulunan 'Ben neden...?' kategorisinde ise sırasıyla; 'Ben neden sevilmiyorum, ben neden bu kadar çirkinim, Ben neden doğdum, ben neden dışlanıyorum, ben neden eziğim' cümlelerinin en çok aratılanlar olduğu ortaya çıktı.
Birçok depremin gerçekleştiği 2022 yılında rüya ile ilgili olarak birinci sırada aratılan ise 'Rüyada deprem olması' başlığı oldu. Kombin kategorisinde en çok aratılan 'Sek erkek kombini' de 3. sırada yerini aldı.
Google- YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
YAŞAM
2022'de Google'da en çok aranan kelimeler belli oldu
8 Aralık, 10:36
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