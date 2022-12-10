https://sputniknews.com.tr/20221210/turkiyede-hortum-ve-benzeri-firtinalarin-gorulme-sikligi-neden-artti-1064414320.html

Türkiye'de hortum ve benzeri fırtınaların görülme sıklığı neden arttı?

Türkiye'de hortum ve benzeri fırtınaların görülme sıklığı neden arttı?

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, "Kara ve deniz arasındaki sıcaklık farklarının artması... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T15:16+0300

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yaşam

fırtına

musa uludağ

siklonik fırtına

meksika körfezi

kuzey amerika

atmosfer

hortum

çöl

kum fırtınası

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Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, küresel iklim değişikliğinin Türkiye'de hortum ve benzeri fırtınaların görülme sıklığını artırdığını söyledi. Doç. Dr. Uludağ, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği yaşandığını ve bunun olumsuz etkilerinin her geçen gün daha çok hissedildiğini ifade etti.Coğrafi konum itibarıyla orta kuşakta yer alan Türkiye'nin 4 mevsimi yaşayan bir ülke olduğunu belirten Uludağ, okyanuslarda görülen siklonik fırtınaların (Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgarların oluşturduğu şiddetli fırtına) normal şartlarda Türkiye'de görülmediğini, ancak iklim değişikliğinin bu durumu değiştirdiğini dile getirdi.Son yıllarda özellikle küresel ısınmaya bağlı okyanus yüzeylerindeki su sıcaklığının birkaç derece arttığını ve atmosfere büyük nem pompalandığını anlatan Uludağ, "Bu durum ciddi bir basınç farklı oluşmasını sağlıyor. Alçak basınç ile yüksek basınç arasındaki fark ne kadar büyük olursa rüzgarın şiddeti o kadar artar. Bu basınç farkı yakın mesafede oluşursa ve fark çok fazlaysa hortuma dönüşür" dedi.'Hortumlar hasar verici hale gelmeye başladı'Uludağ, Meksika Körfezi ve Kuzey Amerika'da görülen hortumların dünya genelinde arttığını vurguladı. Hortumların görülme sıklığı, şiddeti ve görüldüğü alanların küresel iklim değişikliğiyle ilgili olduğunu anlatan Uludağ, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221210/turkiyenin-2022de-googleda-en-cok-aradigi-kelimeler-belli-oldu-1064412862.html

meksika körfezi

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