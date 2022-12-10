https://sputniknews.com.tr/20221210/turk-is-genel-baskani-atalay-asgari-ucret-pazarliginda-biz-aclik-sinirinin-ustunu-konusacagiz-1064413846.html

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari ücret pazarlığında biz açlık sınırının üstünü konuşacağız

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Asgari ücret pazarlığında biz açlık sınırının üstünü konuşacağız

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili telaffuz ettikleri bir rakam olmadığını, komisyonda, konfederasyon tarafından belirlenen 7 bin 785... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T14:59+0300

2022-12-10T14:59+0300

2022-12-10T14:59+0300

ekonomi

türkiye

türk-iş

ergün atalay

asgari ücret

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Atalay, bir otelde düzenlenen Türkiye Yol-İş Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.Programda konuşan Atalay, gündemdeki en önemli konunun asgari ücret olduğunu belirterek, sendikanın olduğu yerde asgari ücretin değil, ikramiyenin, yol parasının, çocuk parasının ve gıda yardımının konuşulması gerektiğini söyledi.Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, masada asgari ücretlinin de bulunmasını istediklerini ifade eden Atalay, "Biz 4 dönemdir asgari ücretle ilgili bir teklif sunmuyoruz. Önce işveren ve devletin açıklamasını istiyoruz. Çünkü kamuoyu, TÜRK-İŞ'in ağzından bir rakam çıktığında o rakamdan aşağı inmeyeceğini biliyor." diye konuştu.'Asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok'TÜRK-İŞ tarafından belirlenen açlık sınırının 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırının da 10 bin 170 lira olduğunu belirten Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü:İleride siyasete girmeyi düşünmediğini aktaran Atalay, "Ben demir yollarının çırak işçisiyim. Dün de öyleydim bugün de böyleyim. Ben TÜRK-İŞ Başkanı'yım. Beni Türkiye seçiyor. Mevcut oyların 10 senedir yüzde 90’ını alıyorum. Beni, emeği düşürürlerse hepinizi düşürürler." ifadelerini kullandı.Asgari ücret konusunu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlarıyla da konuştuklarını aktaran Atalay, istedikleri rakam uygun bulunmadığı takdirde masaya oturmayacaklarını kaydetti.'Taşeron sistemi adil değil'EYT sorununun yıl sonuna kadar çözülüp ülke gündeminden kalkabileceğini belirten Atalay, taşeron meselesinin de çözülmesini istediklerini anlattı. Atalay, "Aynı aracın içinde işçilerden biri yemek yiyor, diğeri yiyemiyor. Bu adil mi, burada barış, huzur olur mu? Taşeronlara zaten para veriliyor, o parayı kendi işçinize verin, devletin çatısı altında olsun." değerlendirmesinde bulundu.'Emekli maaşlarının düzenlenmesi gerekiyor'Sendika olarak vergi konusunda da talepleri olduğunu söyleyen Atalay, işçilerden alınan vergilerin adil olmadığını söyledi.Emekli maaşlarının da düzenlenmesi gerektiğini belirten Atalay, "20 bin lira emekli maaşı alan var, 4 bin lira emekli maaşı alan var, bu adil mi? Bayram ikramiyesi alırken kurban alınıyordu şimdi o parayla kurbanın iki bacağı alınıyor." ifadelerini kullandı.'İş sağlığı ve güvenliği alanında sorunlar var'Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da Türkiye'deki önemli sorunlardan birinin iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan sorunlar olduğunu dile getirdi. Sendika olarak bir işçinin bile ölümünü kabul etmediklerini ifade eden Ağar, "Türkiye'ye yakışmayan bu tabloyu işçi, işveren, devlet olarak bir an önce değiştirmemiz gerekiyor." dedi.TÜRK-İŞ Genel Kurulu'nun kıdem tazminatı konusundaki kararlılığının en büyük teminatları olduğunu belirten Ağar, şu görüşleri paylaştı:

https://sputniknews.com.tr/20221210/turk-is-genel-sekreteri-kavlak-bu-ulkede-ekonomik-kriz-yok-emekcinin-krizi-var-1064413461.html

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türkiye, türk-iş, ergün atalay, asgari ücret