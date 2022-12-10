https://sputniknews.com.tr/20221210/tanju-ozcan-bolu-belediyesinde-sigara-icmeyenler-daha-fazla-maas-alacak-1064399254.html

Tanju Özcan: Bolu Belediyesi’nde sigara içmeyenler daha fazla maaş alacak

Tanju Özcan: Bolu Belediyesi’nde sigara içmeyenler daha fazla maaş alacak

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sigarayı bıraktığını duyurmasının ardından Belediye'de yeni bir uygulama başlatacağını açıkladı. Başkan Özcan, ocak ayından... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T00:08+0300

2022-12-10T00:08+0300

2022-12-10T00:09+0300

türkiye

tanju özcan

bolu belediyesi

sigara

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Geçen ay Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden sigarayı bıraktığını duyurdu. Sigarayı bıraktıktan sonra Bolu Belediyesi’nde de yeni bir uygulama başlatacağını açıklayan Özcan, belediyede personelden sigara içenlerin ve içmeyenlerin bildirilmesini istedi. Bin 384 personel arasından 800 kişinin sigara içtiği tespit edildi. Başkan Özcan sigara içmeyen personelin daha fazla maaş alacağını açıkladı.'Sigara içmeyen daha fazla alacak'Belediye personelinin sağlıklarını korumak amaçlı bu uygulamaya gideceğini belirten Başkan Özcan, “2 tane sebep var. Ben sigarayı bıraktığım için mutluyum. Hatta bunu bütün Türkiye ile paylaştım, hatta sigaranın faydalı olacağını savunacak kimse yok. Belediye personeline sigarayı bıraktırmak için onların sağlıklarını korumak için farklı bir uygulama yapacağım. Birim birim istedim sigara içenleri, içmeyenleri. Sigara içenle içmeyen aynı ücreti almayacak. Aynı işi yapıyor diyelim biri sigara içiyor, biri sigara içmiyor aynı ücreti almayacak. Büro personelinden örnek vereyim sigara içenler, içmeyen aynı ücreti almayacak. Sigara içmeyen daha fazla alacak” dedi.'İş verimliliği de aynı olmuyor'Sigara içmiyorum diye yalan söyleyenler için de önlem aldığını belirten Özcan, “Bir mantığı var sigara içen personel ile içmeyen personelin iş verimliliği de aynı olmuyor. Adam geliyor burada, mali hizmetlerde sigara içiyor. Sigara içmek için dışarı çıkıyor, her dışarı çıkışı minimum 5 dakikaya tekabül ediyor. Günde 75 dakika, sigara içmeyenden daha az çalışıyor. İşte bunların hepsini düşündük. Yalan söyleyen olursa ona verdiğim teşvikin 10 katını geri alacağım” ifadelerini kullandı.'Sigara içmeyen personelimiz akşama kadar çalışıyor'Sigara içmeyenlerin tam mesai yaptığını dile getiren Tanju Özcan, “Öncelikle çalışanları teşvik etmek için yapıyorum ikincisi ise haklı bir sebep sigara içmeyen personelimiz akşama kadar çalışıyor. 8 saatlik mesaisini tam olarak kullanıyor ama öbürü 6.5 saat mesai yapmış oluyor çünkü 1.5 saatini sigara içmekle geçiriyor” diye konuştu. Son olarak Özcan şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20221208/chpden-ihrac-edilen-tanju-ozcan-beraat-ettigini-acikladi-ozur-dilenmezse-hakkimi-helal-etmeyecegim-1064346112.html

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