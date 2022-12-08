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https://sputniknews.com.tr/20221208/chpden-ihrac-edilen-tanju-ozcan-beraat-ettigini-acikladi-ozur-dilenmezse-hakkimi-helal-etmeyecegim-1064346112.html
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan beraat ettiğini açıkladı: Özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan beraat ettiğini açıkladı: Özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik ifadeleri sebebiyle hakkında açılan davalardan beraat ettiğini söyledi. Özcan... 08.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-08T16:39+0300
2022-12-08T16:39+0300
politika
tanju özcan
chp
ihraç
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Bolu Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar’a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadesini kullanmış ve bu sebeple hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.Hacer Çınar, Bolu 1'inci Aile Mahkemesine, Tanju Özcan'a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvuruda bulunmuş, başvuruyu değerlendiren mahkeme Çınar'ın "tedbir" talebini kabul ederek, koruma kararı almıştı. Tanju Özcan ise bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 1 yıl geçici süreyle ihraç edilmişti.Bolu Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, davalardan beraat ettiğini açıkladı. Özcan, "Aile mahkemesi beni aklamış, ben ceza mahkemesinden de beraat etmişim. Peki, siz Hak-İş olarak benim neyimi protesto ettiniz günlerce? Mahkeme, 'Burada suç yok' diyor. Benim partiden resmi atılma gerekçem de bu. Dolayısıyla ben aklandım, vicdanen de rahatım, hukuken de rahatım" dedi.Özcan, açıklamasına şöyle devam etti:"Bana iftira attığınız için de sizden özür bekliyorum. Benden özür dilemezseniz siz ve partilileriniz, o Hak-İş, sarı sendikanın yetkilileri, ‘Hadi dondurma yiyelim, ne güzel başardık’ diyenler. Benden özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim. Size ayrıca manevi tazminat davası açacağım"Meclis üyesi Hacer Çınar ise kendisine beraat kararının tebliğ edilmediğini ifade ederek, Özcan’a yönelik, "Hepinizden elinizi vicdanınıza koymanızı istirham ediyorum. Eğer bu benim yerime sizin eşiniz, sizin kız kardeşiniz, sizin evladınız olsaydı. Ben bir anneyim, bir annenin babanın da evladıyım. Burada yapılan terbiyesizliğin, karşılığındaki yüzsüzlük ancak bu kadar olur. Kendisini buradan bir kez daha kınıyorum. Yargı karşısında aklanabilir ama Allah huzurunda ne yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. Bize de yargıdan gelen bir karar yok" ifadelerini kullandı.
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tanju özcan, chp, ihraç
tanju özcan, chp, ihraç

CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan beraat ettiğini açıkladı: Özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim

16:39 08.12.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan,
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2022
© İHA / FARUK ÇİDEM-AW507959
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Partili meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik ifadeleri sebebiyle hakkında açılan davalardan beraat ettiğini söyledi. Özcan, "Benden özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim. Size ayrıca manevi tazminat davası açacağım" dedi.
Bolu Belediyesi'nin mayıs ayı meclis toplantısında Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar’a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadesini kullanmış ve bu sebeple hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.
Hacer Çınar, Bolu 1'inci Aile Mahkemesine, Tanju Özcan'a karşı kendisine yönelik koruma kararı alınması için başvuruda bulunmuş, başvuruyu değerlendiren mahkeme Çınar'ın "tedbir" talebini kabul ederek, koruma kararı almıştı. Tanju Özcan ise bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) 1 yıl geçici süreyle ihraç edilmişti.
Bolu Belediyesi'nin aralık ayı meclis toplantısının 2. birleşiminde açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, davalardan beraat ettiğini açıkladı. Özcan, "Aile mahkemesi beni aklamış, ben ceza mahkemesinden de beraat etmişim. Peki, siz Hak-İş olarak benim neyimi protesto ettiniz günlerce? Mahkeme, 'Burada suç yok' diyor. Benim partiden resmi atılma gerekçem de bu. Dolayısıyla ben aklandım, vicdanen de rahatım, hukuken de rahatım" dedi.
Özcan, açıklamasına şöyle devam etti:
"Bana iftira attığınız için de sizden özür bekliyorum. Benden özür dilemezseniz siz ve partilileriniz, o Hak-İş, sarı sendikanın yetkilileri, ‘Hadi dondurma yiyelim, ne güzel başardık’ diyenler. Benden özür dilenmezse hakkımı helal etmeyeceğim. Size ayrıca manevi tazminat davası açacağım"
Meclis üyesi Hacer Çınar ise kendisine beraat kararının tebliğ edilmediğini ifade ederek, Özcan’a yönelik, "Hepinizden elinizi vicdanınıza koymanızı istirham ediyorum. Eğer bu benim yerime sizin eşiniz, sizin kız kardeşiniz, sizin evladınız olsaydı. Ben bir anneyim, bir annenin babanın da evladıyım. Burada yapılan terbiyesizliğin, karşılığındaki yüzsüzlük ancak bu kadar olur. Kendisini buradan bir kez daha kınıyorum. Yargı karşısında aklanabilir ama Allah huzurunda ne yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. Bize de yargıdan gelen bir karar yok" ifadelerini kullandı.
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