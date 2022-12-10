https://sputniknews.com.tr/20221210/sirbistan-kosovadaki-uluslararasi-toplumun-temsilcilerine-karsi-tavir-degisikligine-gidecek-1064415329.html
Sırbistan, Kosova'daki uluslararası toplumun temsilcilerine karşı 'tavır değişikliğine' gidecek
Sırbistan, Kosova'daki uluslararası toplumun temsilcilerine karşı 'tavır değişikliğine' gidecek
Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, ülkesinin, Kosova'daki uluslararası toplumun temsilcilerine karşı tavır değişikliğine gideceğini söyledi. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T16:13+0300
2022-12-10T16:13+0300
2022-12-10T16:13+0300
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Yerel bir televizyon kanalında Sırbistan-Kosova ilişkilerini değerlendiren Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, "Uluslararası toplumun Kosova'daki temsilcileriyle ilişkiler söz konusu olduğunda, bu durumla ilgili tavırlarımızda belirli değişiklikler olacaktır" dedi.Dacic, NATO'nun Kosova Gücünün (KFOR) üzerine düşeni yapması halinde sorun olmayacağını ifade ederek Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin 'tek taraflı hamlelerine' müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e girmesi ve Kosova'daki Sırpların güvenliğinin, ülkesinin 'kırmızı çizgisi' olduğunun altını çizen Dacic, "Halkımızın güvenliğini kimse garanti edemezse bir pogromun tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
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sırbistan, kosova, kosova barış gücü’nün (kfor), bm, albin kurti, ivica dacic, nato, balkan
sırbistan, kosova, kosova barış gücü’nün (kfor), bm, albin kurti, ivica dacic, nato, balkan
Sırbistan, Kosova'daki uluslararası toplumun temsilcilerine karşı 'tavır değişikliğine' gidecek
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Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, ülkesinin, Kosova'daki uluslararası toplumun temsilcilerine karşı tavır değişikliğine gideceğini söyledi.
Yerel bir televizyon kanalında Sırbistan-Kosova ilişkilerini değerlendiren Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, "Uluslararası toplumun Kosova'daki temsilcileriyle ilişkiler söz konusu olduğunda, bu durumla ilgili tavırlarımızda belirli değişiklikler olacaktır" dedi.
Dacic, NATO'nun Kosova Gücünün (KFOR) üzerine düşeni yapması halinde sorun olmayacağını ifade ederek Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin 'tek taraflı hamlelerine' müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.
Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e girmesi ve Kosova'daki Sırpların güvenliğinin, ülkesinin 'kırmızı çizgisi' olduğunun altını çizen Dacic, "Halkımızın güvenliğini kimse garanti edemezse bir pogromun tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.