https://sputniknews.com.tr/20221210/zaharova-almanyadaki-darbe-girisimini-ukraynadaki-euromaydan-ile-karsilastirdi-1064413723.html

Zaharova, Almanya'daki darbe girişimini Ukrayna'daki Euromaydan ile karşılaştırdı

Zaharova, Almanya'daki darbe girişimini Ukrayna'daki Euromaydan ile karşılaştırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Almanya'daki darbe girişimini Ukrayna'daki Euromaidan ile karşılaştırdı. 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T14:47+0300

2022-12-10T14:47+0300

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mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda İmparatorluk Vatandaşı (Reichsbürger) örgütünün Almanya'daki darbe girişimini Ukrayna'daki Euromaidan ile karşılaştırdı.Zaharova, “Joschka Fischer (eski Almanya Dışişleri Bakanı) 2005'teki ‘Turuncu Devrim’in bir sonucu olarak sözde ‘barışçıl iktidar değişimini” desteklediğinde, Guido Westerwelle (diğer eski Almanya Dışişleri Bakanı] 2013’te Maydan'da Ukrayna muhalif parti liderleriyle bir araya geldiğinde, Frank-Walter Steinmeier (Almanya Cumhurbaşkanı) Euromaidan'ın o aylarında darbeciler ve gaspçılarla ‘arabuluculuk müzakereleri’ yürüttüğünde, bu, Alman makamlarının kendi ülkelerinde bu kadar hızlı ve sert bir şekilde bastırdığı darbeyle aynı olan darbeye doğrudan bir destek değil miydi?” ifadelerini kullandı.Almanya’daki politikacıların ‘kendisini savunan Alman liberal demokrasisinden gururla bahseden’ başta cumhurbaşkanı olmak üzere, Euromaydan’ı destekleyen aynı politikacılar olduğuna vurgu yapan Zaharova, “Parlamento, mahkemeler, bölgesel ve ulusal yürütme organlarını içeren anayasal kurumların aşırı sağcı radikaller tarafından ele geçirilmesi darbe girişimi midir, değil midir? Eğer öyleyse, Ukrayna söz konusu olduğunda neden en az üç Alman dışişleri bakanı bunu açıkça ve siyasi olarak destekledi? Değilse, şimdi bu ‘Reichsbürger’ in nasıl bir darbe girişiminden bahsedebiliriz?” ifadelerine yer verdi.

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