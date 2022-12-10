https://sputniknews.com.tr/20221210/rusya-savunma-bakanligi-rus-birlikleri-krasniy-liman-yonunde-onemli-mevziler-ele-gecirdi-1064415812.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Krasnıy Liman yönünde önemli mevziler ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus birlikleri Krasnıy Liman yönünde önemli mevziler ele geçirdi

Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyon ile ilgili güncel bilgilerin paylaşıldığı Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Krasnıy Liman... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T16:53+0300

2022-12-10T16:53+0300

2022-12-10T16:53+0300

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Açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun Lugansk yakınlarındaki Çervonopopovka ve Çervonaya Dibrova yerleşimlerine yakın iki karşı saldırısı piyade desteğindeki topçu ateşi ile püskürtüldü, 60’tan fazla Ukraynalı asker, 1 piyade savaş aracı ve 2 zırhlı muharebe aracı imha edildi.Rus birlikleri, Donetsk yönünde saldırı operasyonlarına devam ederek düşmanı savunma mevzilerinden attı. Burada 50'den fazla Ukraynalı asker, 2 piyade savaş aracı, 1 zırhlı personel taşıyıcı ve üç kamyonet yok edildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Sladkoe ve Şevçenko yerleşimlerine yönelik saldırıları Güney Donetsk yönünde püskürtüldü ve aynı yöndeki iki sabotaj ve keşif grubu imha edildi.Rus hava savunma sistemleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Yelenovka, Blagoveşenka ve Valeryanovka yerleşim bölgelerinde 4 insansız hava aracı imha etti. Ayrıca, Zaporojye bölgesindeki Komsomolskoye, Novogorovka, Jovtnevoe yerleşimlerinde HIMARS, Uragan ve Alder çoklu fırlatma roket sistemlerinden fırlatılan 10 füze düşürüldü. Rus birlikleri DHC’nin Torskoye yerleşiminde AN/TPQ-36 tipi ABD yapımı 1 radar istasyonu imha etti.Rus operasyonel-taktik ve hava birimlerinin yanı sıra füze birlikleri ve topçuları, Harkov bölgesine bağlı Sinkovka, Kruglyakovka, Berestovoye, LHC’deki Nevskiy ve DHC’deki Bahmutskoye ve Kleşiyevka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 6 komuta merkezini imha etti.Ayrıca son 24 saat içinde 197 noktada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 6 komuta merkezi, 92 topçu biriminin yanı sıra, çok sayıda asker ve teçhizatı etkisiz hale getirildi. Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 341 uçak, 181 helikopter, 2 bin 647 insansız hava aracı, 392 uçaksavar füze sistemi, 7 bin 49 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 926 çok namlulu roketatar sistemi, 3 bin 672 sahra ve havan topu ile 7 bin 534 adet özel askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-vekil-slutskiy-merkelin-minsk-anlasmalariyla-ilgili-aciklamasina-tepki-gosterdi-1064413579.html

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