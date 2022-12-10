https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-birlikleri-ukrayna-guclerinin-zaporojye-yonundeki-savunma-mevzilerini-tamamen-yok-etti-1064409375.html
Rus birlikleri, Ukrayna güçlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok etti
Rus birlikleri, Ukrayna güçlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok etti
Rus BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi biriminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini yok ettiği bildirildi. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T11:07+0300
2022-12-10T11:07+0300
2022-12-10T11:08+0300
ukrayna krizi
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rusya
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ukrayna krizi
bm-21 grad
grad füzesi
çok namlulu roketatar
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Rus BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi birimi komutanı gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok ettiklerini söyledi. Komutan, “Bize savunma mevzilerini yok etme görevi verildi. Birimlerimiz koordineli hareket ederek belirlenen hedefleri imha etme görevini nokta atışlarıyla başarılı bir şekilde yerine getirdi. Düşman savunma mevzileri tamamen imha edildi” dedi.
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rus, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, bm-21 grad, grad füzesi, çok namlulu roketatar
Rus birlikleri, Ukrayna güçlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok etti
11:07 10.12.2022 (güncellendi: 11:08 10.12.2022) Abone ol
Rus BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi biriminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini yok ettiği bildirildi.
Rus BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi birimi komutanı gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok ettiklerini söyledi. Komutan, “Bize savunma mevzilerini yok etme görevi verildi. Birimlerimiz koordineli hareket ederek belirlenen hedefleri imha etme görevini nokta atışlarıyla başarılı bir şekilde yerine getirdi. Düşman savunma mevzileri tamamen imha edildi” dedi.