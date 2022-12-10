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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-birlikleri-ukrayna-guclerinin-zaporojye-yonundeki-savunma-mevzilerini-tamamen-yok-etti-1064409375.html
Rus birlikleri, Ukrayna güçlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok etti
Rus birlikleri, Ukrayna güçlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok etti
Rus BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi biriminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini yok ettiği bildirildi. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T11:07+0300
2022-12-10T11:08+0300
ukrayna krizi
rus
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
bm-21 grad
grad füzesi
çok namlulu roketatar
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Rus BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi birimi komutanı gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok ettiklerini söyledi. Komutan, “Bize savunma mevzilerini yok etme görevi verildi. Birimlerimiz koordineli hareket ederek belirlenen hedefleri imha etme görevini nokta atışlarıyla başarılı bir şekilde yerine getirdi. Düşman savunma mevzileri tamamen imha edildi” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221210/bulgaristan-ukraynaya-yollayacagi-silah-yardim-paketini-onayladi-1064407927.html
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rus, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, bm-21 grad, grad füzesi, çok namlulu roketatar
rus, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, bm-21 grad, grad füzesi, çok namlulu roketatar

Rus birlikleri, Ukrayna güçlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok etti

11:07 10.12.2022 (güncellendi: 11:08 10.12.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinRusya- Ukrayna
Rusya- Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Rus BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi biriminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini yok ettiği bildirildi.
Rus BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi birimi komutanı gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok ettiklerini söyledi. Komutan, “Bize savunma mevzilerini yok etme görevi verildi. Birimlerimiz koordineli hareket ederek belirlenen hedefleri imha etme görevini nokta atışlarıyla başarılı bir şekilde yerine getirdi. Düşman savunma mevzileri tamamen imha edildi” dedi.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
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