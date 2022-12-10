https://sputniknews.com.tr/20221210/rus-birlikleri-ukrayna-guclerinin-zaporojye-yonundeki-savunma-mevzilerini-tamamen-yok-etti-1064409375.html

Rus birlikleri, Ukrayna güçlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok etti

Rus birlikleri, Ukrayna güçlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok etti

Rus BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi biriminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini yok ettiği bildirildi. 10.12.2022, Sputnik Türkiye

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2022-12-10T11:07+0300

2022-12-10T11:08+0300

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rusya

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ukrayna krizi

bm-21 grad

grad füzesi

çok namlulu roketatar

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Rus BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemi birimi komutanı gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Zaporojye yönündeki savunma mevzilerini tamamen yok ettiklerini söyledi. Komutan, “Bize savunma mevzilerini yok etme görevi verildi. Birimlerimiz koordineli hareket ederek belirlenen hedefleri imha etme görevini nokta atışlarıyla başarılı bir şekilde yerine getirdi. Düşman savunma mevzileri tamamen imha edildi” dedi.

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