https://sputniknews.com.tr/20221210/bulgaristan-ukraynaya-yollayacagi-silah-yardim-paketini-onayladi-1064407927.html
Bulgaristan Ukrayna’ya yollayacağı silah yardım paketini onayladı
Bulgaristan Ukrayna’ya yollayacağı silah yardım paketini onayladı
Bulgaristan'da parlamento, Ukrayna krizinde Kiev'e yapılması planlanan silah yardım paketini onayladı. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T10:11+0300
2022-12-10T10:11+0300
2022-12-10T10:12+0300
bulgaristan
ukrayna krizi
yardım
askeri yardım
avrupa birliği
nato
s-300
mig
silah
bulgaristan sosyalist partisi (bsp)
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Bulgaristan'dan Ukrayna'ya gönderilecek silah listesi önce parlamentoda milli güvenlik ve savunma komisyonlarının kapalı oturumunda görüşüldü. Gizlilik koşulu nedeniyle silah türleri açıklanmadı ancak aralarında Ukrayna’nın talep ettiği S-300 füzeleri ve MiG uçaklarının yer almadığı bildirildi. Parlamentonun Savunma Komisyonu Başkanı Hristo Gacev, “Ukrayna şehirlerinin semalarını Rus insansız hava araçlarına karşı savunacak teknolojiler göndereceğiz" dedi.'Savaş koalisyonu'240 üyeli mecliste toplam 52 sandalye sahibi Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Yeniden Doğuş Partisi milletvekilleri yardımı engellemek için kapalı oturum sırasında cep telefonları ile salondan canlı yayın yaptı. Ülkede eski komünist partinin siyasi geleneğini sürdüren BSP’nin lideri Korneliya Ninova, Ukrayna’ya silah yardımı destekleyen diğer partileri 'savaş koalisyonu' olarak niteledi.Moskova’nın politikasını savunan popülist Yeniden Doğuş Partisi'nin Lideri Kostadin Kostadinov ise Bulgaristan’ın NATO ve Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasında ısrar etti. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve parlamentoda kendisi ile hemfikir siyasi güçlerin de çoğunluğu sağlamasıyla Ukrayna’nın istediği silah yardımı defalarca reddedilmişti. Kasım başında yapılan bir oturumda parlamento tutum değiştirerek, Ukrayna’nın talebine olumlu yanıt verilmesine ve hükümetin gerekli yardım paketi oluşturmasına karar vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221210/istanbuldaki-rusya-turkiye-siyasi-istisarelerine-dair-disislerinden-ilk-aciklama--1064408045.html
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bulgaristan, yardım, askeri yardım, avrupa birliği, nato, s-300, mig, silah, bulgaristan sosyalist partisi (bsp), kostadin kostadinov, rumen radev, yeniden doğuş partisi , ukrayna, ukrayna krizi, rusya
bulgaristan, yardım, askeri yardım, avrupa birliği, nato, s-300, mig, silah, bulgaristan sosyalist partisi (bsp), kostadin kostadinov, rumen radev, yeniden doğuş partisi , ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Bulgaristan Ukrayna’ya yollayacağı silah yardım paketini onayladı
10:11 10.12.2022 (güncellendi: 10:12 10.12.2022) Abone ol
Bulgaristan'da parlamento, Ukrayna krizinde Kiev'e yapılması planlanan silah yardım paketini onayladı.
Bulgaristan'dan Ukrayna'ya gönderilecek silah listesi önce parlamentoda milli güvenlik ve savunma komisyonlarının kapalı oturumunda görüşüldü. Gizlilik koşulu nedeniyle silah türleri açıklanmadı ancak aralarında Ukrayna’nın talep ettiği S-300 füzeleri ve MiG uçaklarının yer almadığı bildirildi. Parlamentonun Savunma Komisyonu Başkanı Hristo Gacev, “Ukrayna şehirlerinin semalarını Rus insansız hava araçlarına karşı savunacak teknolojiler göndereceğiz" dedi.
'Savaş koalisyonu'
240 üyeli mecliste toplam 52 sandalye sahibi Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Yeniden Doğuş Partisi milletvekilleri yardımı engellemek için kapalı oturum sırasında cep telefonları ile salondan canlı yayın yaptı. Ülkede eski komünist partinin siyasi geleneğini sürdüren BSP’nin lideri Korneliya Ninova, Ukrayna’ya silah yardımı destekleyen diğer partileri 'savaş koalisyonu' olarak niteledi.
Moskova’nın politikasını savunan popülist Yeniden Doğuş Partisi'nin Lideri Kostadin Kostadinov ise Bulgaristan’ın NATO ve Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasında ısrar etti. Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açması ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve parlamentoda kendisi ile hemfikir siyasi güçlerin de çoğunluğu sağlamasıyla Ukrayna’nın istediği silah yardımı defalarca reddedilmişti. Kasım başında yapılan bir oturumda parlamento tutum değiştirerek, Ukrayna’nın talebine olumlu yanıt verilmesine ve hükümetin gerekli yardım paketi oluşturmasına karar vermişti.