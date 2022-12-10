https://sputniknews.com.tr/20221210/iran-ingiliz-buyukelciyi-disisleri-bakanligina-cagirdi-1064415612.html

İran, İngiliz büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, İngiliz büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, Muhsin Şikari'nin idam edilmesi nedeniyle İranlı yargı yetkililerine yaptırım uygulayan İngiltere'ye tepki olarak, Londra'nın Tahran Büyükelçisi'ni... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T16:45+0300

2022-12-10T16:45+0300

2022-12-10T16:45+0300

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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'İngiltere'nin İran'daki terör ve kargaşaya destek vermesi ve İranlılara yasa dışı yaptırımlar getirmesinin ardından' bu ülkenin Tahran Büyükelçi Simon Shercliff'in Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.Londra yönetiminin protestolarla ilgili yaptırımlarının 'İran'ın iç işlerine müdahale' anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, İran'ın yaptırımlara karşılık verme hakkını saklı tuttuğu da İngiliz Büyükelçi'ye hatırlatıldığı aktarıldı.İran'da Mahsa Emini adlı genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilerle ilgili 8 Aralık'ta bir polisi bıçakladığı söylenen 23 yaşındaki Muhsin Şikari infaz edilmişti. Protestolarla bağlantılı idam edilen ilk gösterici olan Şikari, 'ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, bir güvenlik görevlisini yaralamak, korku ve dehşet salmak gibi eylemler yoluyla devlete karşı savaş açmakla (muharebe)' suçlanmıştı.İngiltere, Şikari'nin cezasının infaz edilmesi nedeniyle İran'ın Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyin Matin'i dün Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'protestoculara uygulanan baskıyla bağlantılı İran mahkemesi hakimlerine ve hapishane görevlilerine yaptırım kararı aldıklarını' açıklamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Cleverly'nin, "İranlı yetkililere görüşlerimizi açıkça ifade ettik. İran infazları derhal durdurmalı ve kendi halkına yönelik şiddeti sona erdirmeli" ifadelerine yer verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221210/sirbistan-kosovadaki-uluslararasi-toplumun-temsilcilerine-karsi-tavir-degisikligine-gidecek-1064415329.html

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iran, ingiltere, idam, mahsa emini, tahran, londra