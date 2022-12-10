Erdoğan: CHP'nin vizyon açıklaması, zatın yoldaşlarının iplerinin kimlerin elinde olduğunun ilanıdır

"Birileri ne yaparsa yapsın, tarihiyle, değerleriyle, inancıyla, kültürüyle barışık Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor. "Birileri ne yaparsa yapsın, tarihiyle, değerleriyle, inancıyla, kültürüyle barışık Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor.

(Kılıçdaroğlu) Ülke ülke dolaşmak yerine ithal danışmanlarını alıp Türkiye'deki OSB ve teknoparkları, Togg'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. (Kılıçdaroğlu) Ülke ülke dolaşmak yerine ithal danışmanlarını alıp Türkiye'deki OSB ve teknoparkları, Togg'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum.

Gelsin teknoloji tesislerini görsün, belki arkası karanlık ithal danışmanlardan medet ummak yerine bu toprakların değerlerinden ilham alır. Gelsin teknoloji tesislerini görsün, belki arkası karanlık ithal danışmanlardan medet ummak yerine bu toprakların değerlerinden ilham alır.

Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti. Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti.

Muhalefetin cehalet ve gafletle açıklanamayacak söylemleri, ülkeye yönelik faşist zihniyeti deşifre etmektedir. Bu beyanlar, millet düşmanlığının işareti. Muhalefetin cehalet ve gafletle açıklanamayacak söylemleri, ülkeye yönelik faşist zihniyeti deşifre etmektedir. Bu beyanlar, millet düşmanlığının işareti.

CHP'nin vizyon açıklaması diye sunduğu görüntü, başındaki zatın ve yoldaşlarının iplerinin kimlerin elinde olduğunun ilanından başka anlam taşımamaktadır. CHP'nin vizyon açıklaması diye sunduğu görüntü, başındaki zatın ve yoldaşlarının iplerinin kimlerin elinde olduğunun ilanından başka anlam taşımamaktadır.

Biz, Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü eser ve hizmet altyapısının üzerinde dünyanın en büyük 10'u arasına çıkarma hayali kuruyoruz. Biz, Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü eser ve hizmet altyapısının üzerinde dünyanın en büyük 10'u arasına çıkarma hayali kuruyoruz.

(6'lı masa)Daha kendi meselelerini çözemeyen bu acizler topluluğun ülke meselelerini çözmesi ham bir hayalden ibarettir. (6'lı masa)Daha kendi meselelerini çözemeyen bu acizler topluluğun ülke meselelerini çözmesi ham bir hayalden ibarettir.

Her suni yapı gibi bir süre sonra tamamen dağılması kaçınılmazdır. Seçimden sonra çoğunun siyasetten tasfiye olacağı kesindir. Her suni yapı gibi bir süre sonra tamamen dağılması kaçınılmazdır. Seçimden sonra çoğunun siyasetten tasfiye olacağı kesindir.

Özellikle sahte gündemler üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı kalesinde gedik açma, tuğla koparma oyunlarına kesinlikle düşmeyeceğiz. Özellikle sahte gündemler üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı kalesinde gedik açma, tuğla koparma oyunlarına kesinlikle düşmeyeceğiz.