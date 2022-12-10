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Erdoğan: CHP'nin vizyon açıklaması, zatın yoldaşlarının iplerinin kimlerin elinde olduğunun ilanıdır
Erdoğan: CHP'nin vizyon açıklaması, zatın yoldaşlarının iplerinin kimlerin elinde olduğunun ilanıdır
Samsun'da 'Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin vizyon açıklaması diye sunduğu görüntü, başındaki zatın... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T18:48+0300
2022-12-10T19:19+0300
recep tayyip erdoğan
vizyon
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, vizyon, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, vizyon, kemal kılıçdaroğlu

Erdoğan: CHP'nin vizyon açıklaması, zatın yoldaşlarının iplerinin kimlerin elinde olduğunun ilanıdır

18:48 10.12.2022 (güncellendi: 19:19 10.12.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AA
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Samsun'da 'Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023'e' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP'nin vizyon açıklaması diye sunduğu görüntü, başındaki zatın ve yoldaşlarının iplerinin kimlerin elinde olduğunun ilanından başka anlam taşımamaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle:
"Birileri ne yaparsa yapsın, tarihiyle, değerleriyle, inancıyla, kültürüyle barışık Teknofest gençliği gümbür gümbür geliyor.
(Kılıçdaroğlu) Ülke ülke dolaşmak yerine ithal danışmanlarını alıp Türkiye'deki OSB ve teknoparkları, Togg'un üretim üssünü ziyaret etmesini tavsiye ediyorum.
Gelsin teknoloji tesislerini görsün, belki arkası karanlık ithal danışmanlardan medet ummak yerine bu toprakların değerlerinden ilham alır.
Vizyon toplantısına gelmeye tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiserinin konuşmasını 'millet teknoloji görsün' diye pazarlamak komiklik değil cahillik alameti.
Muhalefetin cehalet ve gafletle açıklanamayacak söylemleri, ülkeye yönelik faşist zihniyeti deşifre etmektedir. Bu beyanlar, millet düşmanlığının işareti.
CHP'nin vizyon açıklaması diye sunduğu görüntü, başındaki zatın ve yoldaşlarının iplerinin kimlerin elinde olduğunun ilanından başka anlam taşımamaktadır.
Biz, Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü eser ve hizmet altyapısının üzerinde dünyanın en büyük 10'u arasına çıkarma hayali kuruyoruz.
(6'lı masa)Daha kendi meselelerini çözemeyen bu acizler topluluğun ülke meselelerini çözmesi ham bir hayalden ibarettir.
Her suni yapı gibi bir süre sonra tamamen dağılması kaçınılmazdır. Seçimden sonra çoğunun siyasetten tasfiye olacağı kesindir.
Özellikle sahte gündemler üzerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı kalesinde gedik açma, tuğla koparma oyunlarına kesinlikle düşmeyeceğiz.
(CHP'nin vizyon açıklaması) Programda, projede yarışabileceğimiz bir seçim süreci yaşayacağımızı umut etmek isterdik. Maalesef bir kez daha hüsrana uğradık.
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