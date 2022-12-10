Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına yanıt: İstihbari bilgi söz konusu değildir

"Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir. İlgilinin iddiasını Milli İstihbarat Başkanlığına (MİT) iletmesi üzerine, MİT Başkanlığı da iddiayı Bakanlığımıza göndermiştir. Bakanlığımızca da Cumhuriyet Başsavcılığına hem iddianın gereğinin araştırılması hem de ilgilinin attığı iftiranın gereğinin yapılması için başvurulmuştur. Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir."