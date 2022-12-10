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Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına yanıt: İstihbari bilgi söz konusu değildir
Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına yanıt: İstihbari bilgi söz konusu değildir
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına ilişkin "Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T19:58+0300
2022-12-10T19:58+0300
ismail çataklı
türkiye
ümit özdağ
suikast
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malum şahıs uzun zamandır sürdürdüğü iftira ve yalanı, bugünün gündeminden istifade ederek, kendini gösterme gayretiyle Gazi Meclisin mehabetine yakışmayacak şekilde dile getirmiştir" ifadelerine yer verdi.Çataklı, şunları kaydetti:Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Özdağ, bugün Mecliste düzenlediği basın toplantısında "kendisine suikast yapılması amacıyla eylem grubu kurulduğunu" ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20221210/umit-ozdag-bana-suikast-yapilmasi-amaciyla-eylem-grubu-kuruldu-1064416450.html
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ismail çataklı, ümit özdağ, suikast
ismail çataklı, ümit özdağ, suikast

Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına yanıt: İstihbari bilgi söz konusu değildir

19:58 10.12.2022
© İHA / EMİN KUVAT - İBRAHİM BERAT YILMAZ İsmail Çataklı
 İsmail Çataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© İHA / EMİN KUVAT - İBRAHİM BERAT YILMAZ
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın suikast iddialarına ilişkin "Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Malum şahıs uzun zamandır sürdürdüğü iftira ve yalanı, bugünün gündeminden istifade ederek, kendini gösterme gayretiyle Gazi Meclisin mehabetine yakışmayacak şekilde dile getirmiştir" ifadelerine yer verdi.
Çataklı, şunları kaydetti:
"Kendisine suikast düzenleneceğine yönelik istihbari bir bilgi söz konusu değildir. İlgilinin iddiasını Milli İstihbarat Başkanlığına (MİT) iletmesi üzerine, MİT Başkanlığı da iddiayı Bakanlığımıza göndermiştir. Bakanlığımızca da Cumhuriyet Başsavcılığına hem iddianın gereğinin araştırılması hem de ilgilinin attığı iftiranın gereğinin yapılması için başvurulmuştur. Mert bir iddia sahibinden beklenen davranış, kaynak gösterdiği kişilerle birlikte savcılığa gitmesidir."
Zafer Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Özdağ, bugün Mecliste düzenlediği basın toplantısında "kendisine suikast yapılması amacıyla eylem grubu kurulduğunu" ileri sürmüştü.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
POLİTİKA
Ümit Özdağ: Bana suikast yapılması amacıyla eylem grubu kuruldu
17:32
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