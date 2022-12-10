https://sputniknews.com.tr/20221210/umit-ozdag-bana-suikast-yapilmasi-amaciyla-eylem-grubu-kuruldu-1064416450.html

Ümit Özdağ: Bana suikast yapılması amacıyla eylem grubu kuruldu

Ümit Özdağ: Bana suikast yapılması amacıyla eylem grubu kuruldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kendisiyle temasa geçen üst düzey bir bürokratın "suikast amacıyla iki eylem grubu oluşturduğu bilgisini verdiğini"... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T17:32+0300

2022-12-10T17:32+0300

2022-12-10T17:32+0300

politika

ümit özdağ

suikast

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Zafer Partisi Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "kendisine suikast yapılması amacıyla eylem grubu kurulduğunu" ileri sürdü.AA'da yer alan habere göre, Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir bürokratının kendisiyle temas geçtiğini söyledi. Bu kişinin "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine ve Sedat Peker'e suikast amacıyla iki eylem grubu oluşturduğu bilgisini verdiğini" iddia eden Özdağ, bir mektup ile konuyu MİT'e ilettiğini ve konuyu kapattıklarını savundu.Özdağ, ilgili yerlere haber verdikleri için şimdiye kadar durumu kamuoyuyla paylaşmadıklarını ifade ederek "Bu mektup Hakan Fidan tarafından Süleyman Soylu'ya yollanmış. Bu, devletin ayağa düşmesidir. Devlette protokoller vardır, bunu ortaya dökemezsiniz." diye konuştu.Özdağ, ayrıca, Ankara'da "bir terör örgütüne operasyonda gözaltına alınan kişilerin önce kendisine yönelik suikast amacıyla görevlendirildiğini ancak sonra suikast girişiminden vazgeçildiği için bu şahıslara operasyon yapıldığı" iddiasında da bulundu.Başörtüsüne güvence sağlayan anayasa değişikliği teklifine ilişkin bir soru üzerine Özdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a neden böyle bir pas verdiği benim için bir merak konusudur. Cumhurbaşkanı adayını belirleyememiş Millet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünü açması siyasetin muhalif karakteriyle ters düşmektedir. Erdoğan, kötü bir devlet adamıdır ama iyi bir siyasetçidir. Kemal Kılıçdaroğlu kendisine böyle bir pas atarsa o da bunu değerlendirir."

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ümit özdağ, suikast