Bakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller pankart açtı

"Olay bize intikal ettikten sonra mağduru kurumlarımızda koruma altına almışız. Burada eğitimler aldı aşçılık ve İngilizce öğrendi. Mağdurun ihtiyacı olan her şeyi karşılamışız. Davayı en başından beri müdahil olarak takip ettik. Biz bakanlık olarak korunacak olan çocuktur, kadındır, mağdurdur. Bizi eleştirenler kendi teşkilatları içindeki tacizlere sessiz kalmıştır."