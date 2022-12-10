Bakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller pankart açtı
22:22 10.12.2022 (güncellendi: 22:43 10.12.2022)
© Osman Nuri CeritBakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller pankart açtı
© Osman Nuri Cerit
TBMM'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller 'Siz sustunuz biz susmayacağız' yazan pankartlar açtı.
TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları sırasında CHP'li kadın milletvekilleri pankart açtı. Pankartlarda "Siz sustunuz biz susmayacağız", "Sessiz Kalma" şeklinde cümlelerin yazdığı görüldü.
TBMM'de Bakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller 'Siz sustunuz biz susmayacağız' yazan pankartlar açtı https://t.co/5QmAlGAL2p pic.twitter.com/PToGsPUmco— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 10, 2022
Bakan Derya Yanık, çocuk istismarı ile ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"Olay bize intikal ettikten sonra mağduru kurumlarımızda koruma altına almışız. Burada eğitimler aldı aşçılık ve İngilizce öğrendi. Mağdurun ihtiyacı olan her şeyi karşılamışız. Davayı en başından beri müdahil olarak takip ettik. Biz bakanlık olarak korunacak olan çocuktur, kadındır, mağdurdur. Bizi eleştirenler kendi teşkilatları içindeki tacizlere sessiz kalmıştır."
CHP'li ve AK Partili kadın vekiller arasında tartışma yaşandı
Derya Yanık'ın konuşması devam ederken CHP'li ve AK Partili kadın vekiller arasında tartışma yaşandı.
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP'li ve AK Partili kadın vekiller arasında tartışma yaşandı.
CHP'li ve AK Partili kadın vekiller arasında tartışma yaşandı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit