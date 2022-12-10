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Bakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller pankart açtı
Bakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller pankart açtı
TBMM'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller 'Siz sustunuz biz susmayacağız' yazan pankartlar açtı. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T22:22+0300
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derya yanık
politika
chp
kadın
kadın milletvekili
pankart
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TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları sırasında CHP'li kadın milletvekilleri pankart açtı. Pankartlarda "Siz sustunuz biz susmayacağız", "Sessiz Kalma" şeklinde cümlelerin yazdığı görüldü.Bakan Derya Yanık, çocuk istismarı ile ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:CHP'li ve AK Partili kadın vekiller arasında tartışma yaşandıDerya Yanık'ın konuşması devam ederken CHP'li ve AK Partili kadın vekiller arasında tartışma yaşandı.
https://sputniknews.com.tr/20221210/tbmmde-chpli-altayin-icisleri-bakani-soyluya-hitaben-sozleri-sonrasi-gerginlik--1064418018.html
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derya yanık, chp, kadın, kadın milletvekili, pankart
derya yanık, chp, kadın, kadın milletvekili, pankart

Bakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller pankart açtı

22:22 10.12.2022 (güncellendi: 22:43 10.12.2022)
© Osman Nuri CeritBakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller pankart açtı
Bakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller pankart açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© Osman Nuri Cerit
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TBMM'de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık'ın konuşması sırasında CHP'li kadın vekiller 'Siz sustunuz biz susmayacağız' yazan pankartlar açtı.
TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları sırasında CHP'li kadın milletvekilleri pankart açtı. Pankartlarda "Siz sustunuz biz susmayacağız", "Sessiz Kalma" şeklinde cümlelerin yazdığı görüldü.
Bakan Derya Yanık, çocuk istismarı ile ilgili yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Olay bize intikal ettikten sonra mağduru kurumlarımızda koruma altına almışız. Burada eğitimler aldı aşçılık ve İngilizce öğrendi. Mağdurun ihtiyacı olan her şeyi karşılamışız. Davayı en başından beri müdahil olarak takip ettik. Biz bakanlık olarak korunacak olan çocuktur, kadındır, mağdurdur. Bizi eleştirenler kendi teşkilatları içindeki tacizlere sessiz kalmıştır."

CHP'li ve AK Partili kadın vekiller arasında tartışma yaşandı

Derya Yanık'ın konuşması devam ederken CHP'li ve AK Partili kadın vekiller arasında tartışma yaşandı.
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP'li ve AK Partili kadın vekiller arasında tartışma yaşandı.
CHP'li ve AK Partili kadın vekiller arasında tartışma yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
CHP'li ve AK Partili kadın vekiller arasında tartışma yaşandı.
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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