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TBMM'de CHP'li Altay'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben sözleri sonrası gerginlik
TBMM'de CHP'li Altay'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben sözleri sonrası gerginlik
TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde CHP'li Engin Altay'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben sarf ettiği sözler sonrası tartışma yaşandı. Tartışma Genel... 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T18:40+0300
2022-12-10T18:45+0300
süleyman soylu
engin altay
bütçe görüşmeleri
politika
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TBMM'de ki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Grup Başkan Engin Altay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönerek "Bu konuşma dosyam, bu da senin konuşmandan sonra açıklayacağım dosya, elinden geleni ardına koymazsan şerefsizsin" sözleri üzerine Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. AK Parti grubu ve İçişleri Bakanı Soylu'nun itirazları üzerine Genel Kurul'a ara verildi. Gerilim arada da devam etti.
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süleyman soylu, engin altay, bütçe görüşmeleri
süleyman soylu, engin altay, bütçe görüşmeleri

TBMM'de CHP'li Altay'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben sözleri sonrası gerginlik

18:40 10.12.2022 (güncellendi: 18:45 10.12.2022)
© AATBMM Genel Kurulunda, CHP ve HDP'li milletvekilleri basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto eylemi yaptı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra eylemin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı.
TBMM Genel Kurulunda, CHP ve HDP'li milletvekilleri basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto eylemi yaptı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra eylemin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AA
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TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde CHP'li Engin Altay'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben sarf ettiği sözler sonrası tartışma yaşandı. Tartışma Genel Kurul'a verilen arada da sürdü.
TBMM'de ki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Grup Başkan Engin Altay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönerek "Bu konuşma dosyam, bu da senin konuşmandan sonra açıklayacağım dosya, elinden geleni ardına koymazsan şerefsizsin" sözleri üzerine Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi.
AK Parti grubu ve İçişleri Bakanı Soylu'nun itirazları üzerine Genel Kurul'a ara verildi. Gerilim arada da devam etti.
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