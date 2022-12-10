TBMM'de CHP'li Altay'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben sözleri sonrası gerginlik
18:40 10.12.2022 (güncellendi: 18:45 10.12.2022)
© AATBMM Genel Kurulunda, CHP ve HDP'li milletvekilleri basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin 29. maddesine gelindiğinde alkışlı protesto eylemi yaptı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, iki kez ara verdikten sonra eylemin devam etmesi nedeniyle birleşimi kapattı.
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TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde CHP'li Engin Altay'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben sarf ettiği sözler sonrası tartışma yaşandı. Tartışma Genel Kurul'a verilen arada da sürdü.
TBMM'de ki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Grup Başkan Engin Altay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönerek "Bu konuşma dosyam, bu da senin konuşmandan sonra açıklayacağım dosya, elinden geleni ardına koymazsan şerefsizsin" sözleri üzerine Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi.
AK Parti grubu ve İçişleri Bakanı Soylu'nun itirazları üzerine Genel Kurul'a ara verildi. Gerilim arada da devam etti.
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde CHP'li Engin Altay'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben sarf ettiği sözler sonrası gerginlik: Tartışma verilen arada da devam etti https://t.co/A9Ds3AL4BA pic.twitter.com/6V0FCqFE7f— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 10, 2022