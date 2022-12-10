https://sputniknews.com.tr/20221210/tbmmde-chpli-altayin-icisleri-bakani-soyluya-hitaben-sozleri-sonrasi-gerginlik--1064418018.html

TBMM'de CHP'li Altay'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben sözleri sonrası gerginlik

TBMM'de CHP'li Altay'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben sözleri sonrası gerginlik

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde CHP'li Engin Altay'ın İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben sarf ettiği sözler sonrası tartışma yaşandı. Tartışma Genel... 10.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-10T18:40+0300

2022-12-10T18:40+0300

2022-12-10T18:45+0300

süleyman soylu

engin altay

bütçe görüşmeleri

politika

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TBMM'de ki bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Grup Başkan Engin Altay'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönerek "Bu konuşma dosyam, bu da senin konuşmandan sonra açıklayacağım dosya, elinden geleni ardına koymazsan şerefsizsin" sözleri üzerine Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. AK Parti grubu ve İçişleri Bakanı Soylu'nun itirazları üzerine Genel Kurul'a ara verildi. Gerilim arada da devam etti.

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2022

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süleyman soylu, engin altay, bütçe görüşmeleri