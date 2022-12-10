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https://sputniknews.com.tr/20221210/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-dustu-1064409134.html
ABD'nin petrol sondaj kule sayısı düştü
ABD'nin petrol sondaj kule sayısı düştü
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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ukrayna krizi
abd
petrol
petrol rafinerisi
petrol üretimi
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 Aralık - 9 Aralık haftasında önceki haftaya göre 2 düşerek 625'e indi.Perşembe gününü 76.15 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 76.10 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 71.50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72.06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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rusya, ukrayna krizi, abd, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol havzası, teksas
rusya, ukrayna krizi, abd, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol havzası, teksas

ABD'nin petrol sondaj kule sayısı düştü

10:29 10.12.2022 (güncellendi: 10:30 10.12.2022)
© AFP 2022Petrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2022
© AFP 2022
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ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 Aralık - 9 Aralık haftasında önceki haftaya göre 2 düşerek 625'e indi.
Perşembe gününü 76.15 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 76.10 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 71.50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72.06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
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