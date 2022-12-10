https://sputniknews.com.tr/20221210/abdnin-petrol-sondaj-kulesi-sayisi-dustu-1064409134.html
ABD'nin petrol sondaj kule sayısı düştü
ABD'nin petrol sondaj kule sayısı düştü
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı. 10.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-10T10:29+0300
2022-12-10T10:29+0300
2022-12-10T10:30+0300
ekonomi
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teksas
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Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 Aralık - 9 Aralık haftasında önceki haftaya göre 2 düşerek 625'e indi.Perşembe gününü 76.15 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 76.10 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 71.50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72.06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221210/bulgaristan-ukraynaya-yollayacagi-silah-yardim-paketini-onayladi-1064407927.html
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rusya, ukrayna krizi, abd, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol havzası, teksas
rusya, ukrayna krizi, abd, petrol, petrol rafinerisi, petrol üretimi, küresel petrol talebi, petrol havzası, teksas
ABD'nin petrol sondaj kule sayısı düştü
10:29 10.12.2022 (güncellendi: 10:30 10.12.2022) Abone ol
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 azaldı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3 Aralık - 9 Aralık haftasında önceki haftaya göre 2 düşerek 625'e indi.
Perşembe gününü 76.15 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 76.10 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 71.50 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72.06 dolar seviyesinde tamamlamıştı.