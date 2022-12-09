https://sputniknews.com.tr/20221209/yargitay-yabanci-dili-olmayan-calisana-imzalatilan-ingilizce-ibraname-gecerli-olmaz-1064371619.html

Yargıtay: Yabancı dili olmayan çalışana imzalatılan İngilizce ibraname geçerli olmaz

Yargıtay: Yabancı dili olmayan çalışana imzalatılan İngilizce ibraname geçerli olmaz

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yabancı dili olmayan çalışana imzalatılan İngilizce ibranamenin geçerli olmadığına hükmetti. 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T10:31+0300

2022-12-09T10:31+0300

2022-12-09T10:31+0300

türkiye

yargıtay

işçi

işveren

resmi belge

ingilizce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/13/1054876835_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fee24449cc1927f317ed51cb8c3658d9.jpg

Bir firmanın yurtdışı şantiyelerinde çalışan işçi, sözleşmesinin sebepsiz yere feshedildiği gerekçesiyle İş Mahkemesi'ne başvurdu. Davacı işçi, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin alacağının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı, iddiaları reddetti. Mahkeme, ispat yükü kendisinde olan davalı tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin ispat edilemediği, bu nedenle ödemeler dikkate alınarak davacının kıdem ve ihbar tazminatları talebinin kısmen yerinde olduğuna karar verdi.Kararı davacı işçi avukatı temyiz etti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, mahkeme kararını bozdu. Yeniden yapılan yargılamada İş Mahkemesi, ilk kararında direndi. Davacı kararı temyiz edince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Genel Kurul, ödemelere ilişkin işçiye imzalatılan İngilizce ibranameye dikkat çekti. Kararda şöyle denildi:'Usul ve yasaya aykırı'

https://sputniknews.com.tr/20221208/yargitay-turk-vatandasligina-gecen-kisinin-soyadindaki-w-duzeltmesini-kanuna-aykiri-buldu-1064328833.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, işçi, işveren, resmi belge, ingilizce