https://sputniknews.com.tr/20221208/yargitay-turk-vatandasligina-gecen-kisinin-soyadindaki-w-duzeltmesini-kanuna-aykiri-buldu-1064328833.html

Yargıtay, Türk vatandaşlığına geçen kişinin soyadındaki 'w' düzeltmesini kanuna aykırı buldu

Yargıtay, Türk vatandaşlığına geçen kişinin soyadındaki 'w' düzeltmesini kanuna aykırı buldu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sonradan Türk vatandaşlığına geçen ailenin çocuklarının kimliğindeki soyadında yer alan "v" harfinin "w" olarak düzeltilmesine... 08.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-08T11:06+0300

2022-12-08T11:06+0300

2022-12-08T11:06+0300

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ad ve soyad değişikliği

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, sonradan Türk vatandaşlığını kazanan çift, doğan çocuklarının kimliğinde soyadlarının geldikleri ülkedeki haliyle yazılmadığını belirterek soyadının orijinal haliyle içinde "w" harfi bulunduğu şekilde düzeltilmesi için dava açtı.Davaya bakan İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, çiftin talebini kabul etti ve çocuğun soyadının kimliğinde "v" harfi yerine "w" harfi ile yazılacak şekilde düzeltilmesini kararlaştırdı.Kararın ardından Adalet Bakanlığı, Türk Vatandaşlığı Kanunu gereği sonradan vatandaşlığa geçenlerin isimlerinin muhafaza edilmesini talep edebileceği ancak ad ve soyadlarının Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gereğince Türk harfleriyle yazılacağı hükümlerine dayanarak kanun yararına bozma isteminde bulundu.Gerekçeli karar: W harfi, Türk harfleri arasında yer almamaktadırTemyiz istemini görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, belirtilen kanuni düzenlemeler kapsamında yerel mahkeme kararının hukuka aykırı olduğuna ve sonuca etkili olmamak üzere kararın kanun yararına bozulmasına hükmetti.Dairenin kararında şu gerekçe yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20221021/yargitay-eksikleri-bakanliga-bildirdigi-icin-kovulan-kisiye-tazminat-verilmesine-karar-verdi-1062556816.html

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yargıtay, türkçe, türk, alfabe, harf, soyad, ad ve soyad değişikliği