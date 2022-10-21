https://sputniknews.com.tr/20221021/yargitay-eksikleri-bakanliga-bildirdigi-icin-kovulan-kisiye-tazminat-verilmesine-karar-verdi-1062556816.html

Yargıtay, eksikleri bakanlığa bildirdiği için kovulan kişiye tazminat verilmesine karar verdi

Yargıtay, eksikleri bakanlığa bildirdiği için kovulan kişiye tazminat verilmesine karar verdi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalıştığı işyerinde tespit ettiği hayati eksikleri Çalışma Bakanlığı'na bildirdiği için kovulan İş Güvenlik Uzmanı'na tazminat... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T10:25+0300

2022-10-21T10:25+0300

2022-10-21T10:25+0300

türkiye

yargıtay

iş güvenliği

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

mahkeme

tazminat

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Çalıştığı inşaat firmasında yaşanılan aksaklıkları rapor eden iş güvenlik uzmanı, işyeri sahipleriyle yaptığı görüşmelerde mesafe alamayınca hayati derecedeki aksaklıkları rapor halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirdi. Bunu duyan işveren, uzmanı işten attı.İş Mahkemesi'nin yolunu tutan iş güvenliği uzmanı, çalışması esnasında davalı işverenleri bazı eksiklikler nedeniyle uyardığını ve engellemeye çalıştığını, bunun üzerine savunması alınmaksızın 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 8. maddesine aykırı davranılarak iş sözleşmesine son verildiğini ileri sürerek, tazminat alacağının tahsilini istedi.Davalı şirket iddiaları reddetti. Davacının B sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığını, işinin gereğini yapmadığı için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 9, 10 ve 11. maddeleri gereğince iş sözleşmesinin feshedildiğini savunarak, davanın reddini istedi.Mahkeme; davacı tarafından düzenlenen iş güvenliğine ilişkin raporların işveren tarafından onaylanmaması üzerine davacının durumu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne bildirdiği, taraflar arasında bu raporlar sebebiyle ihtilaf çıktığı, bu nedenle davacının iş sözleşmesinin sona erdirildiği, yasal düzenleme gereği işveren hakkında bir yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmetmek gerektiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verdi.Devreye Yargıtay girdiDavalı kararı istinaf etti. Bölge Adliye Mahkemesi davanın reddine hükmetti. Davacı uzman kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.Yargıtay kararında; iş güvenliği uzmanı olarak çalışan davacının iş sağlığı ve güvenliği konusunda 4 ayrı tarihte bir kısım eksiklikler tespit ettiği, buna ilişkin tutulan tutanakların bazılarında davalı işverenlerin de imzasının bulunduğuna dikkat çekildi.Davacının söz konusu eksiklikleri ve iş sahasında ölüm tehlikesi bulunduğunu davalılara ayrıca bildirdiği, davalılar tarafından gerekli önlemlerin alınmaması üzerine davacının elektronik posta yoluyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bildirimde bulunarak işyerinde denetim yapılmasını istediği hatırlatıldı. İş Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda inceleme raporunun düzenlendiği dile getirildi.Kararın gerekçesi: Eksiklikleri bildirmişTeftişe konu şikayette belirtilen ve hayati tehlike oluşturan 7 adet hayati noksanlığın teftiş sırasında giderildiğinin inceleme raporunda yer aldığı kaydedildi. Kararda şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20220927/yargitaydan-emsal-karar-dugunden-bir-gun-once-iptal-islemi-yapan-firma-tazminat-odeyecek-1061657398.html

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yargıtay, iş güvenliği, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, mahkeme, tazminat