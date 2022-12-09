https://sputniknews.com.tr/20221209/rusya-turkiye-is-konseyi-genel-muduru-ankara-ve-moskova-rus-tankerleri-icin-cozum-bulabilir-1064382547.html

Rusya-Türkiye İş Konseyi Genel Müdürü: Ankara ve Moskova, Rus tankerleri için çözüm bulabilir

Rusya-Türkiye İş Konseyi Genel Müdürü: Ankara ve Moskova, Rus tankerleri için çözüm bulabilir

Rusya-Türkiye İş Konseyi Genel Müdürü Aleksey Yegarmin, Ankara ve Moskova'nın Rus tankerlerinin Türk boğazlarında bekleyişiyle ilgili sorunu için çözüm... 09.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-09T14:14+0300

2022-12-09T14:14+0300

2022-12-09T14:14+0300

ekonomi

rusya

türkiye

tanker

petrol

mir

rusya-türkiye iş konseyi

aleksey yegarmin

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İzvestiya gazetesine demeç veren Yegarmin, Rusya ve Türkiye'nin Rus tankerlerinin Türk boğazlarından sigortasız olarak geçmesi için bir çözüm bulabileceğine işaret etti.Yegarmin, iki ülkenin üzerindeki durduğu seçeneklerden birinin ortak sigorta şirketi kurmak olduğunu söyleyerek sorunun çözülmesini mümkün gördüğünü, zira Ankara'nın niyetinin bu yönde olduğunu kaydetti.'Mir kartlarının alternatifi Mayıs 2023'te açıklanır'Öte yandan Yegarmin, Rusya ve Türkiye'nin yaptırımlar nedeniyle kullanımı yasaklanan Mir kartlarına alternatif üretmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ve alternatif ödeme mekanizmasının 2023 Mayıs'ta turizm sezonu başında kamuoyuna açıklanacağını ifade etti.Türkiye'deki otellerde doğrudan rubleyle ödeme yapılmasının mümkün olup olmayacağıyla ilgili soru karşında Yegarmin, bunun kesinlikle mümkün olduğunu, zira bazı otel ve mağazaların halihazırda rubleyle alışverişe geçtiğini anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20221207/beyaz-saray-turk-bogazlarinda-bekletilen-rus-tankerlerinin-durumunu-yakindan-izliyoruz-1064303449.html

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rusya, türkiye, tanker, petrol, mir, rusya-türkiye iş konseyi, aleksey yegarmin