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https://sputniknews.com.tr/20221207/beyaz-saray-turk-bogazlarinda-bekletilen-rus-tankerlerinin-durumunu-yakindan-izliyoruz-1064303449.html
Beyaz Saray: Türk boğazlarında bekletilen Rus tankerlerinin durumunu yakından izliyoruz
Beyaz Saray: Türk boğazlarında bekletilen Rus tankerlerinin durumunu yakından izliyoruz
ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, Washington'un Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının ardından Türk boğazlarında bekletilen Rus... 07.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-07T15:56+0300
2022-12-07T15:56+0300
dünya
rusya
petrol
abd
türkiye
boğaz
tanker
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Basın toplantısında bir gazetecinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Deese, "Türkiye ve başka yerlerdeki meselelere gelince, durumu yakından izliyoruz, ancak herhangi bir yargıda bulunmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum" dedi.Deese, tavan fiyat uygulamasının olası etkileriyle ilgili soruya cevaben bunun küresel fiyatlar üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemediklerini kaydetti.Deese, tavan fiyat uygulamasının AB'nin sigorta yasağına bir yanıt ve küresel petrol fiyatlarını artırmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelirlerini azaltmaya yönelik bir çaba olduğunu söyledi.Daha önce Bloomberg, sigorta mektubu olmayan ve Boğazlardan geçmek isteyen Rus ve Kazak petrolü taşıyan gemilerin bekletildiğini yazmıştı. Financial Times gazetesinde şirketlere dayandırılarak yer verilen haberde, 19 petrol tankerinin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek için Türk sularında bekletildiği belirtilmişti.AB ve G7 ülkeleri ile Avustralya, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda mutabakat sağlamış ve bunu yürürlüğe koymuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına verilecek yanıt için Rusya hükümetinin birkaç seçenek üzerinde durduğunu belirtmiş, Vedomosti gazetesi de masada üç seçenek olduğunu yazmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221207/peskov-hukumet-tavan-fiyat-uygulamasina-verilecek-yanit-icin-birkac-secenek-uzerinde-duruyor-1064292139.html
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rusya, petrol, abd, türkiye, boğaz, tanker
rusya, petrol, abd, türkiye, boğaz, tanker

Beyaz Saray: Türk boğazlarında bekletilen Rus tankerlerinin durumunu yakından izliyoruz

15:56 07.12.2022
© AFP 2022Petrol tankeri
Petrol tankeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
© AFP 2022
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ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Brian Deese, Washington'un Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasının ardından Türk boğazlarında bekletilen Rus tankerlerinin durumunu yakından takip ettiğini belirtti.
Basın toplantısında bir gazetecinin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Deese, "Türkiye ve başka yerlerdeki meselelere gelince, durumu yakından izliyoruz, ancak herhangi bir yargıda bulunmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum" dedi.
Deese, tavan fiyat uygulamasının olası etkileriyle ilgili soruya cevaben bunun küresel fiyatlar üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemediklerini kaydetti.
Deese, tavan fiyat uygulamasının AB'nin sigorta yasağına bir yanıt ve küresel petrol fiyatlarını artırmadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelirlerini azaltmaya yönelik bir çaba olduğunu söyledi.
Daha önce Bloomberg, sigorta mektubu olmayan ve Boğazlardan geçmek isteyen Rus ve Kazak petrolü taşıyan gemilerin bekletildiğini yazmıştı. Financial Times gazetesinde şirketlere dayandırılarak yer verilen haberde, 19 petrol tankerinin İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçmek için Türk sularında bekletildiği belirtilmişti.
AB ve G7 ülkeleri ile Avustralya, Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyat uygulanması konusunda mutabakat sağlamış ve bunu yürürlüğe koymuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasına verilecek yanıt için Rusya hükümetinin birkaç seçenek üzerinde durduğunu belirtmiş, Vedomosti gazetesi de masada üç seçenek olduğunu yazmıştı.
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2022
Ukrayna krizi
Peskov: Hükümet, tavan fiyat uygulamasına verilecek yanıt için birkaç seçenek üzerinde duruyor
13:18
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